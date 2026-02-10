El PSPV acusa a Barrachina de mentir con la infrafinanciación: "Los ayuntamientos recibimos más dinero del Gobierno"

El PSPV de Castellón ha acusado este martes a la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, de mentir sobre la infrafinanciación y ha tildado de "bulo" la deuda que viene denunciando la dirigente provincial con los ayuntamientos por parte del Gobierno central.

Así lo ha defendido el secretario general de los socialistas castellonenses y alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, junto a la vicesecretaria primera del PSPV y munícipe de la Vall d'Uixó, Tania Baños, y el alcalde de Vila-real, José Benlloch, quien han afeado las reiteradas críticas de Barrachina sobre la aportación del Ejecutivo central mientras Diputación y Generalitat mantienen "congelado" el fondo de cooperación.

Informes técnicos

"Hemos pedido informes técnicos que avalen esa deuda", ha afirmado Falomir, quien ha sentenciado que "se han inventado una cifra (en referencia a los 200 millones) como podría ser otra". "Los municipios de la provincia, a través de las transferencia del estado, del PIE, sí estamos recibiendo más dinero por parte del Gobierno, mientras que desde esta casa se tiene congelado el fondo de cooperación", ha sentenciado, concretando que solo con las entregas a cuenta en su localidad están ingresando 530.000 euros más cada año.

"No voy a consentir ni un bulo más de la máxima representante de esta casa", ha apuntado por su parte Baños, quien ha detallado que la Vall d'Uixó recibe cuatro millones más del Gobierno ahora que en el 2017. "¿Lo que dice la presidenta lo puede avalar algún técnico de la casa?", ha cuestionado la vicesecretaria primera de los socialistas valencianos, quien ha asegurado que la Diputación "ha vuelto a ser fabrista", criticando los convenios singulares i la falta de apoyo a reivindicaciones de los municipios como las carencias en materia de residencias de mayores y personas dependientes.

"Una ilegalidad"

Mientras, Benlloch ha anunciado que estudian en su ayuntamiento la posibilidad de acudir a los tribunales "para que actualicen las cuantías que han hecho perder a los ayuntamientos" desde Diputación y Generalitat. "Nos parece una ilegalidad de toda orden", ha valorado sobre esta posibilidad a la que podrían sumarse otros consistorios.

Benlloch, que ha marcado distancias con Pedro Sánchez, ha tirado de datos nuevamente para defender la actuación del Gobierno central. "En los últimos cuatro años, de 2023 a 2026, el Ayuntamiento habrá recibido 5 millones más solo del PIE del Gobierno", ha sostenido, aludiendo a que mientras tanto Diputación y Generalitat también han visto incrementados sus ingresos de la Administración central y "a pesar de tener este dinero Vila-real recibirá lo mismo" de estas otras instituciones.