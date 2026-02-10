El centro comercial Salera de Castellón confirma el regreso de una gran marca de moda

El centro comercial Salera ha confirmado este martes la incorporación a su oferta de locales de una gran marca textil, en lo que sería su regreso al recinto ubicado en Castellón, después de la reubicación de varios establecimientos.

Un movimiento que, como ha venido informando este diario, se suma a los cambios realizados por el grupo Inditex, que ha situado su local de Stradivarius en un nuevo espacio de cerca de 1.227 metros cuadrados en la plaza Este, lo que supone una ampliación considerable respecto a los 694 metros cuadrados que tenía anteriormente.

También ha extendido notablemente su superficie comercial Bershka, que ha pasado de disponer 362 m² a ocupar un espacio de cerca de 800 m². Ambos espacios se caracterizan por incorporar la última imagen de tienda de cada marca, apostando por un diseño más moderno, una mejor experiencia de compra y una mayor amplitud para sus colecciones.

A ello se suma que Inditex ha cerrado temporalmente el local de Lefties por reformas. Y en el ámbito de la restauración comenzará a funcionar este mes el buffet italiano de Muerde la Pasta.

Tras la reordenación

Los locales que ocupaban hasta ahora ambas marcas han quedado libres, por lo que el centro comercial, con altos niveles de ocupación, no ha tardado en hallar nuevos operadores. En concreto, el local en el que se instalaba Bershka pasará a albergar a Cortefiel, una marca que ya estuvo presente en el recinto anteriormente y que ya ha firmado el contrato de alquiler como parte de la reordenación comercial, según han confirmado desde Salera.

“Estas reubicaciones y nuevas incorporaciones reflejan la buena evolución del centro y la confianza de las marcas en Salera. Nuestro objetivo es seguir ofreciendo un mix comercial atractivo, actualizado y alineado con las expectativas de nuestros visitantes, consolidándonos como un espacio vivo y en constante transformación”, señala el gerente del centro comercial Salera, Alejandro Galocha.