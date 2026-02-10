Compromís plantea un frente común en Diputación para situar el Cercanías en el centro de la inversión ferroviaria en Castellón
Guardiola reclama desbloquear las actuaciones pendientes y poner el tren al servicio de las personas
El grupo de Compromís en la Diputación de Castellón ha registrado una moción con el fin de impulsar un frente común para que el pleno inste al Gobierno central y al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a reorientar las prioridades de inversión ferroviaria en la provincia, con una planificación presupuestaria equilibrada que responda, de manera real, a la movilidad cotidiana de la ciudadanía y a la función social del tren, poniendo el Cercanías en el centro.
El portavoz, David Guardiola, ha señalado que “el transporte ferroviario es clave para la cohesión social, la vertebración territorial y la lucha contra el cambio climático, pero en Castellón la inversión se está concentrando en logística, mercancías y accesos portuarios, mientras en Cercanías y el servicio que utiliza la mayoría de la gente siguen siendo insuficientes”. En este sentido, Compromís indica que el último informe de ADIF sobre la ejecución presupuestaria de 2024 evidencia que la inversión no repercute directamente en la calidad del servicio de Cercanías.
Plan sin ejecutar
La moción pone el foco en que el plan de Cercanías 2017-2025, ya vencido, no se ha ejecutado en su mayor parte y que continúan pendientes actuaciones esenciales para aumentar capacidad, fiabilidad y frecuencias. Compromís advierte, además, de que la falta de inversión se nota también en el día a día por el uso de material rodante "obsoleto" y por una renovación prometida que no se ha materializado, "lo que alimenta incidencias recurrentes, averías y problemas de puntualidad".
Con esta iniciativa, la coalición reclama que se incremente de manera significativa la inversión destinada a Cercanías, con el objetivo de mejorar frecuencias y puntualidad, reforzar el mantenimiento y la modernización de la infraestructura existente, garantizar una renovación efectiva de los trenes del núcleo València–Castelló e impulsar un plan específico de mejora y modernización de las estaciones ferroviarias de la provincia que incluya accesibilidad universal, seguridad e información a las personas usuarias.
La formación también pide que “las inversiones vinculadas a los grandes corredores ferroviarios y al Puerto de Castelló se desarrollen de manera compatible con la mejora del servicio de pasajeros, evitando que las mejoras en el transporte de mercancías supongan retrasos en las mejoras necesarias de las Cercanías y de los servicios ferroviarios convencionales”, concluye Guardiola.
