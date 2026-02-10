José Luis Furió, agricultor de Castellón: "En tres años me han robado 3.000 kilos de aguacates. Me siento indefenso"

El aguacate se ha convertido en un objeto de deseo. Con una producción, en la provincia de Castellón, que aumenta cada año y que dejará en esta temporada cerca de 5.000 toneladas, su precio en el mercado oscila entre los 2,10 y los 2,50 euros el kilo. Pero, al mismo tiempo que se ha convertido en un producto al alza para los agricultores provinciales, también ha provocado que los ojos de los ladrones se hayan fijado en los terrenos donde se cultiva.

Lo sabe bien el almenarense José Luis Furió que, en los siete años que cosecha esta fruta, ha visto como en los tres últimos ha sufrido robos de aguacates en sus campos. “Hace tres años, no tenía cercado el terreno y entraron con coches. Se llevaron entre 2.000 y 3.000 kilos de aguacates. Me dijeron que pusiera una valla y lo hice, pero la cortaron y volvieron a robarme entre 200 y 300 kilos al año siguiente. Arreglé el vallado, pero de nuevo entraron para llevar otros 300 kilos”, comenta Furió.

"No están listos"

Este agricultor denuncia que los aguacates que se llevan, de la variedad Lamb Hass, “no están listos para recoger hasta el mes de marzo. No tienen grasa suficiente cuando los roban”. Sin embargo, se venden en mercados ambulantes.

José Luis Furió muestra el agujero en su valla por donde entraron los ladrones. / Mediterráneo

“Son como corcho y se nota a la vista, porque no es su tiempo. Es una estafa para el consumidor”, afirma José Luis. Además, sugiere que “si se investigaran estos aguacates que llegan a los mercados antes de tiempo, se podría conocer quiénes son los responsables de los hurtos en el campo y evitarlos”.

José Luis Furió asegura que los agricultores “nos sentimos indefensos”. Apunta que “ahora me han dicho que ponga cámaras de seguridad en mi terreno, pero no me lo puede permitir”. También critica que “la Guardia Civil nos dice que no son muchos agentes y solo tienen un coche de vigilancia desde Burriana hasta Almenara”.

José Luis Furió señala los aguacates caídos en el suelo con motivo de la entrada de los "cacos". / Mediterráneo

“Los fines de semana no hay controles y tampoco de 13.00 a 15.00, y en esos momentos aprovechan los ladrones para entrar. Presentar denuncias sirve para poco. La solución sería que contaran con más medios y materiales, como drones”, comenta José Luis.

Por su parte, reclama más implicación a los ayuntamientos. “A nivel municipal, no hay guardas en los campos. Necesitamos más ayuda municipal, porque todos en el campo estamos desprotegidos”, pide. Unas medidas para asegurar la supervivencia de los productores agrícolas dedicados al aguacate.

"No merece la pena"

“Con estos problemas, no merece la pena dedicarse al campo. Te quitan la mitad de la cosecha, pero tú sigues teniendo los mismos gastos de podar, riego o recogida”, a lo que, en el caso de José Luis, se añade “el arreglo de la valla”.

Una imagen del terreno de José Luis donde cultiva esta fruta exótica. / Mediterráneo

“La ilusión te cae a los pies cuando te entran en el terreno. Esperas todo el año la cosecha y, de repente, te quedas sin nada”, explica. Por eso, “no he guiado a mis hijos a que se dediquen a esto, porque el panorama está complicado. Si vendes los aguacates, puedes seguir sin problemas; si no lo haces por los robos, tienes un problema”.

Ante esta situación, concluye que “en ocasiones, piensas que no merece la pena todo el esfuerzo”.