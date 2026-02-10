El obispo de Segorbe Castellón formará a sus agentes pastorales sobre prevención y actuación ante abusos a menores

La Diócesis de Segorbe-Castellón reforzará la formación de sus agentes pastorales en materia de protección de menores y personas vulnerables con la celebración de unas jornadas especializadas los próximos 20 y 21 de febrero en Castellón. Entre los destinatarios de esta formación estarán profesores, catequistas, voluntarios y monitores.

La iniciativa, convocada por el Obispo Casimiro López, responde al compromiso firme de la Iglesia diocesana con la creación de entornos seguros y la aplicación estricta del Protocolo diocesano de prevención y actuación en casos de abusos, según han informado fuentes del obispado de Segorbe Castellón.

Las jornadas tendrán lugar en el Colegio de la Consolación, y estarán impartidas por Dña. Mª José Díez Alonso, miembro del Servicio de Coordinación de Oficinas de Atención a Víctimas de la Conferencia Episcopal Española, profesional con amplia experiencia en este ámbito.

Catequistas, profesores y monitores

La formación se organizará en dos sesiones: el viernes 20 de febrero, de 18.30 a 20.30 horas, destinada a profesores de Religión y docentes de colegios diocesanos; y el sábado 21 de febrero, de 10:30 a 13:30 horas, dirigida a catequistas, voluntarios de Cáritas, monitores juveniles y otros agentes de pastoral.

Objetivos

El objetivo de estas jornadas es ofrecer criterios claros sobre prevención, detección y actuación ante situaciones de abuso, así como promover una cultura de cuidado, corresponsabilidad y atención a las víctimas, en fidelidad al Evangelio y al magisterio de la Iglesia.

Protección

El Obispo D. Casimiro anima a todos los responsables de tareas pastorales y educativas a participar y a difundir esta convocatoria, subrayando la importancia de la colaboración de toda la Diócesis en la protección de los más vulnerables.

La formación es gratuita, pero requiere inscripción previa para garantizar la asistencia y obtener el diploma acreditativo. Las inscripciones se pueden realizar a través del siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.