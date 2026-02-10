El PP culpa al PSPV de Castellón de "rendirse a Sánchez" por las críticas sobre la financiación

El secretario general del Partido Popular de la provincia, Salvador Aguilella, ha culpado al PSPVde Castellón "rendirse a Sánchez" a raíz de las acusaciones de "mentir" realizadas este martes contra la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, por la supuesta infrafinanciación del Gobierno central a los ayuntamientos.

Aguilella ha calificado de "esperpéntica" la actitud de Samuel Falomir, Tania Baños y José Benlloch, quienes "prefieren justificar a Sánchez antes que defender a sus vecinos" y ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene con los ayuntamientos de la provincia una deuda que supera ya los 250 millones de euros como consecuencia de la no actualización proporcional de las transferencias del Estado y de la prórroga indefinida de unos Presupuestos Generales caducados desde 2023.

Aguilella ha explicado que, mientras el Estado recauda más que nunca, los municipios reciben menos de lo que les corresponde. Desde 2023, la recaudación estatal en la provincia de Castellón se ha incrementado un 54%, a lo que se suma un aumento del 6% de la población. Sin embargo, las entregas a cuenta no se han actualizado atendiendo esa realidad, lo que ha provocado que la deuda con los ayuntamientos haya pasado de más de 220 millones en 2025 a superar los 250 millones en 2026.

"Cada mes dejan de ingresar millones de euros

“Cada mes, los ayuntamientos de Castellón dejan de ingresar millones de euros. Dinero que el Estado recauda en nuestra provincia pero que no vuelve a nuestros municipios”, ha advertido Aguilella, quien ha mantenido que "todo son ganancias para Sánchez y pérdidas para Castellón”.

“No pedimos privilegios, exigimos lo que es justo y lo que pertenece a nuestros vecinos”, ha sentenciado, criticando la “bravuconada a la desesperada y la deslealtad institucional” ante la amenaza de acudir a los tribunales contra la Diputación, “precisamente la administración que sí está cumpliendo”.

En este sentido, ha planteado que la Diputación de Castellón ha incrementado el apoyo a los municipios, con medidas como el plan Impulsa, dotado con 32,5 millones de euros para inversiones y servicios municipales, además del aumento y pago en tiempo récord del Fondo de Cooperación, dotado con 15,2 millones de euros.

"Obedecer al líder"

“Mientras unos gestionan y cumplen, otros hacen de palmeros de Sánchez”, ha señalado Aguilella. “El PSOE de Castellón solo abre la boca para obedecer a su líder, nunca para defender a esta provincia”, ha sentenciado, instando a los socialistas a "practicar la democracia".

“Con un presidente acabado, los españoles merecen que se abran las urnas para poder decidir. Castellón no puede seguir pagando el precio de un Gobierno que recauda más, se queda los impuestos y ahoga a nuestros ayuntamientos”, ha concluido.