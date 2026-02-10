El primer día de un turista en Castellón: "Son hermosos los autobuses y hay poca gente en la calle"

El canal de YouTube Explorador Local ha publicado un vídeo en el que muestra cómo es el primer día de visita a Castellón de la Plana desde la mirada de unos turistas que descubren la ciudad por primera vez. El recorrido combina centro urbano, espacios verdes y litoral, y deja comentarios curiosos de cómo nos ven los visitantes.

El recorrido comienza en la cafetería de El Corte Inglés de Castellón, donde los protagonistas del vídeo toman una lasaña y una hamburguesa -diríamos que no son los platos más típicos de la provincia- para “empezar esta travesía”. Desde allí expresan su entusiasmo por conocer la ciudad y también la playa. “Estoy muy emocionada de conocer Castellón y la playa de Castellón”, comentan al inicio del recorrido.

Tras ese primer alto, los visitantes se adentran en el centro y atraviesan el parque Ribalta, que califican como “muy bonito”. Durante el paseo, una de las cosas que más les llama la atención es el transporte público. “Los autobuses aquí en Castellón son muy bonitos, eléctricos, y hay otros que son como trolebús”, destacan.

El recorrido continúa por distintos puntos emblemáticos de la ciudad. Se detienen ante el edificio de Correos, del que resaltan su estética: “Es como de ladrillos”. También comentan la escasa afluencia de personas en las calles, algo que les sorprende especialmente tratándose de un martes por la tarde. “Hay muy poca gente en la calle”, señalan.

La ruta urbana les lleva hasta la Concatedral de Santa María y sus alrededores, antes de dirigirse hacia la plaza Cardona Vives. Desde allí toman el trolebús en dirección a la zona de la playa del Grau de Castelló. Ya en el entorno del puerto, los visitantes se detienen a observar el paisaje y el atardecer, que califican como “una preciosura”.

La jornada concluye en la playa, donde vuelve a aparecer una constante del vídeo: la tranquilidad. Los turistas cuentan el número aproximado de personas presentes y estiman que hay en torno a una veintena. Observan a algunos paseantes con perros y a un hombre que se adentra en el agua vestido, una escena que comentan con sorpresa.