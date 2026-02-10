Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Kmy Ros

El profesorado de Castellón sale de nuevo a la calle: urge negociar mejoras ya

El profesorado de Castellón, a convocatoria de los sindicatos Stepv, CCOO, UGT y CSIF, han reivindicado mejoras laborales y salariales a las puertas de los centros educativos. En Castelló, la convocatoria ha sido en el colegio Cervantes, trasladándose después a la Dirección Territorial de la avenida del Mar; y al IES Sos Baynat, urgiendo "soluciones" a un "problema endémico" que se arrastra desde 2010 en las aulas. Más información