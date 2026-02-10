El profesorado de Castellón vuelve a la carga y urge negociar ya mejoras laborales y salariales
Los sindicatos entregan a la Conselleria decenas de manifiestos recibidos por los claustros de colegios e institutos, consejos escolares de centro y asambleas de profesorado exigiendo la negociación inmediata
Educación planteará un calendario para debatir las propuestas
"La nueva Conselleria sólo tiene buenas palabras y se habla mucho del nuevo talante de la nueva consellera, Carmen Ortí, pero se queda en eso, en palabras, sin tener en cuenta ni una ni media de las reivindicaciones del profesorado valenciano". Son palabras de Pau Pons, portavoz del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament Públic (Stepv) en Castelló, uno de los sindicatos convocantes de las movilizaciones junto con CCOO, UGT y CSIF, reivindicando mejoras laborales y salariales en los cuerpos de maestros y profesores, que se han concentrado este martes a las puertas de ls centros educativos. En Castelló, la convocatoria ha sido en el colegio Cervantes, trasladándose después a la Dirección Territorial de la avenida del Mar; y al IES Sos Baynat, urgiendo "soluciones" a un "problema endémico" que se arrastra desde 2010 en las aulas.
"Pedimos a la Conselleria que incorpore esta mejora en su agenda y fije un calendario de negociación", ha señalado Cati Moreno, portavoz de UGT-Educació Comarques de Castelló. Para ello ya convocaron una huelga general de Infantil a Bachillerato y FP el pasado 11 de diciembre, con concentraciones multitudinarias el pasado 26 de enero y una nueva convocatoria prevista para el 21 de este mes de febrero.
Los sindicatos han entregado a la Consellería decenas de manifiestos recibidos por los claustros, consejos escolares de centro y asambleas de profesorado que exigen la negociación inmediata de la plataforma reivindicativa.
Habrá negociación
La presión de Stepv, CSIF, CCOO y UGT ha logrado su objetivo. Y, en la reunión de la Junta de Portavoces, la Consellería ha aceptado establecer un calendario de negociación para los temas de la plataforma reivindicativa que, según el secretario autonómico de Educación, presidente de la Junta de Portavoces, Daniel MacEvoy, "se iniciará de forma inmediata". En ese sentido se ha comprometido a enviar a los sindicatos "antes de 24 horas la propuesta calendarizada", a pesar de que ha advertido que "no coincidirá con la propuesta del comité de huelga de negociar todos los temas en el plazo de un mes".
En la primera rueda de intervenciones, los sindicatos del comité de huelga han defendido la negociación inmediata de todos los temas reivindicados (incrementos salariales, reducción de ratios y burocracia, recuperación de las plantillas recortadas, negociación de las infraestructuras educativas y mejoras en la enseñanza en valenciano), sin cerrar ningún compromiso en el otro lado de la mesa. En una segunda rueda de intervenciones, ha habido un "compromiso de incorporación de la plataforma reivindicativa en el calendario de negociación", según ha informado Stepv en un comunicado.
Las 10 reivindicaciones:
- El incremento salarial tiene que compensar en el año 2026 la pérdida de poder adquisitivo acumulado desde 2010, como mínimo. Así comportaría unos incrementos salariales entre los 486€ (cuerpo de maestros) y 550€ (secundaria) mensuales, solo teniendo en cuenta el sueldo baso, complemento de destino y específico. A estas cantidades habría que añadir el 20% al resto de complementos (sexenios, cargos unipersonales, etc.). De este modo el profesorado valenciano se situaría entre los territorios que más cobran del estado.
- Abono de todos los complementos autonómicos en las pagas extra.
- Cláusula de revisión salarial que garantice que el salario se equipare al IPC anual.
- Cubrición de la pérdida salarial que genera la baja a los 91 días entre los mutualistas de Muface.
- Reducciones de jornada para el profesorado mayor de 55 años.
- Ampliación de las horas de tutoría por anticipado de las lectivas.
- Modificación de la licencia por interés particular que incluya días de libre disposición retribuidos.
- Creación de un 6º sexenio, mientras no se recupere la edad de jubilación a los 60 años como antes de 2011.
- Reducción de las ratios (de acuerdo con la ILP presentada en 2023), de reducción de la burocracia y de recuperación de las plantillas docentes recortadas.
- Derogación de la ley de “libertad educativa”.
