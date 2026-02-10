Sanidad cobrará las consultas y operaciones ambulatorias en accidentes de tráfico ocurridos en Castellón

El Pleno del Consell ha autorizado la renovación de dos convenios de asistencia sanitaria por accidentes de tráfico para el período 2026-2029. En concreto, se ha autorizado la firma de un nuevo convenio de colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanidad, y el Consorcio de Compensación de Seguros, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, así como el Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló, para la asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico en el ámbito de la sanidad pública valenciana para el período 2026-2029.

El nuevo texto, que da continuidad a la colaboración iniciada en 1989, regula la atención sanitaria a las personas lesionadas en accidentes de tráfico en el ámbito de la sanidad pública valenciana, desde la asistencia urgente hasta la recuperación de las lesiones, y establece el sistema de compensación económica que las entidades aseguradoras deben abonar por la asistencia prestada.

Para el periodo 2026-2029 se mantiene el modelo de facturación por actividad implantado en los últimos años, de manera que las aseguradoras abonan el importe de la asistencia efectivamente prestada conforme a una tabla de precios incluida en el propio convenio y con un plazo máximo de dos años para la facturación desde la primera asistencia. Como novedad, se incorporan por primera vez como conceptos facturables la cirugía mayor ambulatoria y la consulta sucesiva.

El acuerdo no genera obligaciones económicas directas para la Generalitat, ya que no tiene carácter contractual y regula los ingresos que la Conselleria de Sanidad percibe de las entidades aseguradoras adheridas por la asistencia a lesionados de tráfico.

La adhesión a este convenio sitúa a la Comunitat Valenciana en línea con el sistema de facturación por actividad vigente en el resto de los servicios de salud autonómicos y garantiza la cobertura integral de la asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico, complementando otros convenios específicos de emergencias y de asistencia sanitaria futura.

Convenio para la asistencia sanitaria futura

Por otra parte, el Consell ha autorizado la renovación del convenio de colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanidad, el Consorcio de Compensación de Seguros, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) y el Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia, para la asistencia sanitaria futura derivada de accidentes de tráfico en el ámbito de la sanidad pública valenciana para el período 2026-2029.

Este acuerdo da continuidad al marco iniciado en años anteriores que regula la atención hospitalaria y ambulatoria una vez estabilizadas las lesiones de las personas accidentadas y fija el sistema de compensación económica por dicha asistencia.

El convenio se aplicará a las asistencias sanitarias derivadas de lesiones estabilizadas causadas por accidentes de tráfico ocurridos entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2029, referidas a las secuelas recogidas en la tabla 2.C.1 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

De este modo, se asegura un tratamiento homogéneo, previsible y transparente de la facturación a las entidades aseguradoras, en función de la gravedad de las secuelas y de la aceptación por parte de la Conselleria de Sanidad de la compensación ofrecida.

Seguridad jurídica

La iniciativa responde a la necesidad de mantener un sistema estable de compensación económica por la asistencia sanitaria futura prestada por el sistema público de salud a lesionados de tráfico, una vez finalizada la vigencia del convenio anterior el 31 de diciembre de 2025.

El acuerdo no tiene carácter contractual, no genera obligaciones de gasto para la Generalitat y regula exclusivamente los ingresos que percibe la Conselleria de Sanidad de las entidades aseguradoras y del Consorcio de Compensación de Seguros por estas prestaciones.

Asimismo, el convenio se alinea con el modelo que UNESPA ha propuesto a los distintos servicios de salud autonómicos con el objetivo de armonizar criterios y evitar disparidades en la regulación de la asistencia sanitaria futura derivada de accidentes de tráfico.

Con esta actuación, la Conselleria de Sanidad refuerza la seguridad jurídica de las relaciones con el sector asegurador, garantiza la atención sanitaria pública a las víctimas de accidentes de tráfico y consolida un flujo de recursos que contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario valenciano sin incrementar el gasto público.