Terremoto de magnitud 2.9 en el interior Castellón: los bomberos activan un seguimiento ante posible daños

Un terremoto de magnitud 2.9 ha sido registrado este martes 10 de febrero en Castellón, según los datos facilitados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El seísmo se ha producido a las 14.18.06 horas y su epicentro se ha localizado entre Benassal y Ares, en el interior de la provincia.

El temblor se ha registrado a poca profundidad, lo que ha permitido que pudiera ser percibido levemente en algunos municipios cercanos. Según la información disponible, se habría sido notado en localidades como Benassal, la Torre d’en Besora y Culla.

No se han registrado daños materiales ni personales como consecuencia del seísmo, ni tampoco se han recibido avisos relevantes por parte de los servicios de emergencias. Desde el IGN recuerdan que este tipo de movimientos sísmicos son habituales en la Comunitat Valenciana y, en la mayoría de los casos, pasan prácticamente desapercibidos para la población.

El epicentro se ha localizado se ha localizado entre Benassal y Ares, en el interior de la provincia / IGN

Los bomberos, en alerta por la situación

Tras el movimiento sísmico, el Consorcio Provincial de Bomberos se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Benassal para interesarse por si el temblor había sido percibido en el municipio y por la posible aparición de daños. Desde el consistorio han informado de que, hasta ahora, no consta ninguna incidencia relevante.

No obstante, el Ayuntamiento ha pedido a la población que, en caso de haber detectado daños en viviendas, como grietas u otras afecciones relacionadas con el seísmo, o haber vivido alguna situación destacable, se pongan en contacto con el teléfono de emergencias 085 para su valoración.

Noticias relacionadas

Los servicios municipales permanecen atentos y en coordinación con los organismos competentes, mientras se insiste en un mensaje de tranquilidad y en la importancia de informarse únicamente a través de canales oficiales.