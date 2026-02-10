Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aeropuerto de CastellónPregoneros Magdalena 2026Cierra un giganteEl tiempoAgenda ocio y culturaPausa café en el trabajo
Tiempo en Castellón: El viento vuelve a azotar la provincia con rachas de hasta 90 km/h

Las temperaturas máximas superarán los 20ºC en la zona costera y estarán por encima de los 15ºC en el interior

Las rachas de viento sreán protagonistas de nuevo en la provincia.

Las rachas de viento sreán protagonistas de nuevo en la provincia. / Toni Losas

Iván Fernández

Iván Fernández

Castellón se prepara para afrontar un miércoles en el que el viento volverá a tener un protagonismo especial. Después de que este martes se haya experimentado una subida generalizada de las temperaturas en toda la provincia, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en toda la provincia para este miércoles.

Tanto en el interior norte como en el litoral sur está previsto que las ráfagas alcancen hasta los 90 km/h. Por su parte, en el litoral norte y el interior sur se esperan máximos de 80 km/h de viento de componente oeste. Además, las temperaturas mantendrán la tendencia de este martes y seguirán siendo altas.

En la zona costera de Castellón, se superarán los 20 ºC de máxima, mientras que las mínimas alcanzarán los 15 ºC. Por su parte, en el interior provincial, las mínimas, de manera generalizada, se situarán por encima de los 10 ºC, mientras que las máximas podría llegar hasta los 20 ºC en algún municipio concreto, pero serán superiores a los 15 ºC en casi todas las poblaciones.

Temperaturas elevadas

Este martes, la jornada se ha caracterizado por valores térmicos elevados para la época del año, así como nubosidad en buena parte del territorio provincial. Por su parte, en el aspecto de las temperaturas, se han registrado máximos más allá de los 20 ºC en la mayoría de los municipios costeros, aunque han destacado los 19,4 ºC en Benicarló o los 17,4ºC en Vinaròs.

Castelló

Predicción del tiempo para Castelló.

Morella

Los valores más altos se han alcanzado en Castelló (25ºC), Almenara (24,9ºC), Benicàssim y Almassora (24,7ºC). En cambio, las temperaturas mínimas se han marcado en Vallibona y Cirat, por debajo de los 5ºC (4,7 y 4,8ºC), y en Sant Mateu (5ºC) y Morella (5,6ºC).

Noche más cálida

La subida de las temperaturas ya se ha hecho notar en la provincia de Valencia. El viento de poniente (del oeste) ha dejado la noche más cálida de los último diez años allí, desde el 13 de febrero de 2016. Los 18,8 grados registrados esta madrugada en Miramar es la mínima más alta en la provincia. También se han alcanzado 18,5 grados en Carcaixent, 17,9 en València, 17,1 en Llíria, 17 en Turís, 16,9 en Bicorp, 16,7 en el aeropuerto de Manises, 16,6 en Xàtiva y 16,5 en Barx, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

