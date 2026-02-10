Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UJI adjudica la macroobra de Deportes por 2,5 millones en tres lotes

Vialobra, Electrotecnia Monrabal y Veolia se llevan los contratos de la obra civil, la instalación eléctrica y la hidráulica

El edificio de Deportes y Servicios Generales entra ahora en una reforma.

El edificio de Deportes y Servicios Generales entra ahora en una reforma. / Mediterráneo

Cristina Garcia

Cristina Garcia

La Universitat Jaume I (UJI) cierra ya los flecos para acometer la macroreforma del edificio de Deportes y Servicios Centrales. Cuatro meses después de iniciar la licitación del contrato para la ejecución de la obra para ampliar dependencias administrativas y docentes, al tiempo que se actualiza y mejora la eficiencia energética del bloque conocido como 'de colorines', con una inversión 2.525.725 euros de fondos propios, y de que 10 empresas de toda España pujaran, tres son las que se han llecado la adjudicación, según ha publicado este lunes la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

El primer lote, destinado a la obra civil, es para la valenciana Vialobra por un montante total de 1.159.361,11 euros (IVA incluido) tras imponerse en la puja a Becsa, Civicons Construcciones Públicas e IB10 2009 Castellón. Del segundo, correspondiente a las instalaciones eléctricas, se hará cargo la también valenciana Electrotenia Monrabal por 469.142,77 euros (IVA incluido) después de superar a Industrial de Energía y Tecnología, Elecnor Servicios y Proyectos, y Eiffage Energía. Por último, el tercer lote, el de la adecuación de las instalaciones hidráulicas, lo ejecutará la madrileña Veolia Servicios Lecam por 896.221,63 euros (IVA incluido) al ser la única entidad que optaba.

Siete meses de ejecución

Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de siete meses, tienen el objetico de reformar la planta baja de forma parcial y construir dos gimnasios y un almacén del cual hará uso el Servei d'Esports. No solo eso, pues la primera planta se remodelará para albergar dependencias administrativas de la UJI en favor del Servei d'Informàtica y la Oficina d'Obres i Projectes.

Además, se aprovecharán las actuaciones para renovar el alumbrado mediante la implementación de sistemas led y mejorar la eficiencia de la climatización del edificio y del sistema de gestión. El proyecto contempla mantener el diseño actual del lugar y sus instalaciones, así como la no afección del entorno. 

Actualmente, el uso habitual del edificio de Deportes y Servicios Centrales es docente, deportivo y administrativo, dado que la función principal del mismo es albergar aulas, instalaciones deportivas y dependencias administrativas. El nuevo uso propuesto amplia los usos deportivo y administrativo, que se contempla como un uso admitido al tratarse de oficinas al servicio de la Universidad. 

TEMAS

