Aemet anuncia un cambio radical en el tiempo de Castellón

El tiempo dará un giro este sábado en la provincia de Castellón. Y es que, tras registrarse este miércoles una noche tropical de 23º propiciada por la borrasca Nil, el sábado el anticiclón penetrará en cuña sobre la Península, lo que dará lugar a un giro de viento al norte y noroeste, que seguirá siendo fuerte, y a un descenso térmico.

El impacto de las borrascas

La sucesión de borrascas que han azotado la provincia de Castellón han tenido consecuencias: un enero húmedo, según el balance de la Agencia Estatal de Meteorología. En concreto, en el observatorio de Castellón se han registrado máximas un 0,7º superiores a lo habitual, mientras que en las Columbretes el desfase es de 0,9º y en Benicarló, de 0,8º. En el extremo opuesto está la capital de Els Ports, donde ha hecho ligeramente más frío: -0,6º.

Mientras, la precipitación media ha sido superior a lo habitual, con un superávit medio del 15% en Castellón, lo que se ha dejado notar en los pantanos, que superan la media de los últimos 20 años y récord desde 2019. En concreto, se han recogido algo más de 50 litros por metro cuadrado. En Sant Mateu por ejemplo las precipitaciones son un 20% superiores a lo habitual y en Benicarló un +23%, pero en Alcalà de Xivert hay un déficit del -20%.

Las claves del mes de enero han venido condicionadas por la presencia de un potente anticiclón de bloqueo en Groenlandia y las bajas presiones asociadas al chorro polar muy bajas en latitud, al sur de las islas británicas, lo que ha dado lugar a la continua circulación de frentes de poniente, sobre todo durante la última decena del mes.

Borrasca Francis

Entre los días 3 y 6 de enero se desarrolló un temporal invernal en dos fases, la primera provocada por la borrasca Francis, que se situó en el golfo de Cádiz, transportando una masa de aire subtropical, templado y húmedo, con viento de gregal en superficie, lo que provocó precipitaciones generalizadas. El lunes 5 comenzó la segunda fase del temporal invernal. Entre una borrasca sobre Escandinavia y un anticiclón en el Atlántico norte se formó un corredor que permitió la entrada de vientos del norte, los cuales condujeron una masa de aire ártico sobre la Península. Las temperaturas más bajas se registraron los día 5 y 6, de enero con -7,1 °C en Castellfort, -6,6 en Fredes y -6,1 en Vilafranca.

Borrasca Harry

Así quedó el litoral de Almenara por la borrasca Harry. / Miguel Ángel Sánchez

El segundo temporal se produjo el día 20, provocado por la borrasca Harry, cuyo centro se situó entre Cerdeña y Túnez. Una baja secundaria al sur de Mallorca generó por su margen occidental un fuerte chorro de viento en capas bajas que provocó un importante temporal marítimo, con mar gruesa, altitud media de olas que superó los 4 metros y altitud máxima que superó los 7 metros, causando importantes daños al litoral de Castellón.

¿Qué tiempo se avecina?

Según Aemet, el viento seguirá soplando fuerte este miércoles y la primera mitad del jueves, con tendencia a amainar por la tarde. Sin embargo, el sábado el viento será fuerte en la provincia de Castellón, con rachas fuertes y en algunos observatorios, huracanadas. Además, podría llover en el interior de forma débil y dispersa. La cota de nieve bajará de 900-1.000 metros de madrugada a los 400-600 a final del día, lo que puede dar lugar a heladas débiles en puntos del interior. No obstante, a partir del domingo irá amainando el viento, aunque seguirá soplando de poniente y se recuperarán las temperaturas.