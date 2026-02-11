Aemet endurece sus previsiones para Castellón y activa la alerta naranja

La provincia de Castellón vive una semana marcada por la inestabilidad climatológica. Las altas temperaturas se alternan con las fuertes rachas como ha demostrado este miércoles. Durante esta jornada, las ráfagas de viento superaron con holgura los 100 km/h en muchas localidades provinciales.

El máximo se ha registrado en Xodos donde se han alcanzado los 145 kilómetros por hora y se han llegado a 134 km/h en Xert. En el caso de Xodos, ha sido el mayor registro de la Comunitat Valenciana. También han superado los 120 km/h en Lucena (123 km/h) y Olocau del Rei (122 km/h). Por encima de los 100 km/h se han situado Atzeneta y Sant Mateu, con 116 km/h.

También, en la madrugada del martes al miércoles, la provincia ha vivido una noche tropical en la que numerosas localidades superaron los 20ºC. En el caso de Burriana, Benicàssim, Nules y la Vilavella, se llegaron a los 23 ºC, cuando la media habitual para esta época del año se encuentra alrededor de los 10ºC.

De cara a los próximos días, con la entrada en cuña borrasca Nils, el sábado el anticiclón penetrará en cuña sobre la Península. Esto provocará un giro de viento al norte y noroeste, que seguirá siendo fuerte, y un descenso térmico.

El impacto de las borrascas

La llegada de Nils a la provincia se une a la sucesión de estos fenómenos meteorológicos que ha vivido Castellón entre enero y febrero. Esto ha provocado que un enero más húmedo, según el balance de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, en el observatorio de Castellón se han registrado máximas un 0,7º superiores a lo habitual, mientras que en las Columbretes el desfase es de 0,9º y en Benicarló, de 0,8º. En el extremo opuesto está la capital de Els Ports, donde ha hecho ligeramente más frío: -0,6º.

De cara a los próximos días, el viento seguirá siendo protagonista el jueves y el viernes. Para este jueves, seguirán las rachas fuertes, sobre todo durante la primera parte del día, aunque amainarán por la tarde. Sin embargo, el viernes volverán a soplar con fuerza y sábado el viento será fuerte en la provincia de Castellón, con rachas fuertes y en algunos observatorios, huracanadas.

Avisos naranjas

Por eso, para este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos amarillos por fuertes rachas de viento en el interior norte y sur de la provincia de Castellón. Además, activa el mismo código ante posibles fenómenos costeros en todo el litoral. El cielo se mantendrá soleado y, de nuevo, las temperaturas superarán los 20ºC en la mayor parte de la provincia.

Por su parte, el viernes el nivel del aviso por viento aumentará a naranja en el interior norte de la provincia y será amarillo en el resto de la provincia. Además, decaerán los avisos en el litoral por fenómenos costeros.

Además, el sábado podría llover en el interior de forma débil y dispersa. La cota de nieve bajará de 900-1.000 metros de madrugada a los 400-600 a final del día, lo que puede dar lugar a heladas débiles en puntos del interior. No obstante, a partir del domingo irá amainando el viento, aunque seguirá soplando de poniente y se recuperarán las temperaturas.