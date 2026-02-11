Barrachina afea al Gobierno la exclusión de Castellón de las ayudas por los daños de la borrasca 'Harry'

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha lamentado que la provincia de Castellón vuelva a quedar excluida de las ayudas del Gobierno ante los daños de la borrasca Harry, que por ahora superan los 4 millones de euros, pese a la solicitud inmediata que realizó la institución provincial.

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se declaran zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por episodios catastróficos, en su mayoría provocados por las sucesivas borrascas que azotaron la península entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026 y que provocaron numerosos daños. Un listado en el que se ha dejado fuera a la provincia de Castellón y, por tanto, no recibirá ayudas por los daños ocasionados por las borrascas que se sucedieron en ese periodo de tiempo y que afectaron especialmente al litoral castellonense.

"Consecuencias de la inacción"

Barrachina critica que “a pesar de los daños que ocasionó la borrasca Harry en nuestro litoral, una vez más, sufrimos las consecuencias de la inacción y el menosprecio del Gobierno de España hacia nuestra provincia. Una vez más, vuelven a dar la espalda a los intereses de la provincia y en especial de nuestra costa que es uno de nuestros mayores recursos”.

La dirigente provincial ha incidido en que desde la Diputación de Castellón “reclamamos ayudas al Gobierno de España en el momento en que la borrasca Harry azotase nuestra provincia y los municipios del litoral registraran numerosos daños”. En ese sentido, recuerda que fue el pasado 21 de enero cuando la presidenta de la Diputación se dirigió a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, “para que se actuara con diligencia y los municipios pudiesen restablecer la normalidad lo más pronto posible”.

En dicha misiva, la máxima representante de la institución provincial trasladó que el temporal marítimo ocasionado por la borrasca Harry provocó importantes afecciones en infraestructuras públicas, paseos marítimos, playas, equipamientos municipales, accesos viarios y servicios básicos, generando una situación que debía ser atendida con la máxima celeridad. Unos daños que superaban la capacidad de actuación de los ayuntamientos y que no podían asumir en solitario la recuperación y reparación de estas infraestructuras. Ante dicha situación, “me dirigí a la ministra para exigir una respuesta inmediata y coordinada por parte del Gobierno de España, competente en materia de Costas”. Sin embargo, “esa solicitud no ha sido atendida y nuestra provincia vuelve a ser ninguneada”, lamenta Barrachina.

Sin línea extraordinaria

Y es que esa no inclusión en el listado de provincias declaradas zonas afectadas por una emergencia de protección civil, conlleva a que no se habilite una línea extraordinaria de ayudas destinadas a los municipios de la provincia de Castellón afectados. Una línea de ayudas “más que necesaria” ya que los daños ocasionados superan los 4 millones de euros. Un montante que podría incrementarse ya que todavía se están cuantificando los daños.

“Como expresé en la carta dirigida a la ministra, la rapidez en la adopción de medidas resulta fundamental para garantizar la seguridad de los vecinos, restablecer los servicios esenciales y permitir que los municipios puedan volver a la normalidad. Sin embargo el Gobierno de España nos ha desoído y no ha mostrado sensibilidad alguna con la provincia de Castellón ante esta situación excepcional”, añade Barrachina.

En este punto rememora que durante el fuerte temporal registrado del 28 de octubre al 4 de noviembre del 2024 y que también azotó a la provincia de Castellón, el Gobierno de España excluyó de una línea de ayudas extraordinaria a los 71 municipios castellonenses que sufrieron daños. “Entonces, al igual que ahora, el Gobierno central nos niega cualquier auxilio”, ha concluido Barrachina.