Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre de tiendaNoche tropicalEmpleo nueva franquiciaIncendio Vila-realConciertos Magdalena 2026Circula a 185 km/h
instagramlinkedin

PESE A LA SOLICITUD

Barrachina afea al Gobierno la exclusión de Castellón de las ayudas por los daños de la borrasca 'Harry'

La presidenta de la Diputación lamenta que la provincia quede fuera del listado de territorios afectados que ha aprobado el Consejo de Ministros

Efectos de la borrasca 'Harry' en el litoral de Almassora.

Efectos de la borrasca 'Harry' en el litoral de Almassora. / MEDITERRÁNEO

Ramón Pérez

Castellón

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha lamentado que la provincia de Castellón vuelva a quedar excluida de las ayudas del Gobierno ante los daños de la borrasca Harry, que por ahora superan los 4 millones de euros, pese a la solicitud inmediata que realizó la institución provincial.

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se declaran zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por episodios catastróficos, en su mayoría provocados por las sucesivas borrascas que azotaron la península entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026 y que provocaron numerosos daños. Un listado en el que se ha dejado fuera a la provincia de Castellón y, por tanto, no recibirá ayudas por los daños ocasionados por las borrascas que se sucedieron en ese periodo de tiempo y que afectaron especialmente al litoral castellonense.

"Consecuencias de la inacción"

Barrachina critica que “a pesar de los daños que ocasionó la borrasca Harry en nuestro litoral, una vez más, sufrimos las consecuencias de la inacción y el menosprecio del Gobierno de España hacia nuestra provincia. Una vez más, vuelven a dar la espalda a los intereses de la provincia y en especial de nuestra costa que es uno de nuestros mayores recursos”.

La dirigente provincial ha incidido en que desde la Diputación de Castellón “reclamamos ayudas al Gobierno de España en el momento en que la borrasca Harry azotase nuestra provincia y los municipios del litoral registraran numerosos daños”. En ese sentido, recuerda que fue el pasado 21 de enero cuando la presidenta de la Diputación se dirigió a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, “para que se actuara con diligencia y los municipios pudiesen restablecer la normalidad lo más pronto posible”.

En dicha misiva, la máxima representante de la institución provincial trasladó que el temporal marítimo ocasionado por la borrasca Harry provocó importantes afecciones en infraestructuras públicas, paseos marítimos, playas, equipamientos municipales, accesos viarios y servicios básicos, generando una situación que debía ser atendida con la máxima celeridad. Unos daños que superaban la capacidad de actuación de los ayuntamientos y que no podían asumir en solitario la recuperación y reparación de estas infraestructuras. Ante dicha situación, “me dirigí a la ministra para exigir una respuesta inmediata y coordinada por parte del Gobierno de España, competente en materia de Costas”. Sin embargo, “esa solicitud no ha sido atendida y nuestra provincia vuelve a ser ninguneada”, lamenta Barrachina.

Sin línea extraordinaria

Y es que esa no inclusión en el listado de provincias declaradas zonas afectadas por una emergencia de protección civil, conlleva a que no se habilite una línea extraordinaria de ayudas destinadas a los municipios de la provincia de Castellón afectados. Una línea de ayudas “más que necesaria” ya que los daños ocasionados superan los 4 millones de euros. Un montante que podría incrementarse ya que todavía se están cuantificando los daños.

“Como expresé en la carta dirigida a la ministra, la rapidez en la adopción de medidas resulta fundamental para garantizar la seguridad de los vecinos, restablecer los servicios esenciales y permitir que los municipios puedan volver a la normalidad. Sin embargo el Gobierno de España nos ha desoído y no ha mostrado sensibilidad alguna con la provincia de Castellón ante esta situación excepcional”, añade Barrachina.

Noticias relacionadas y más

En este punto rememora que durante el fuerte temporal registrado del 28 de octubre al 4 de noviembre del 2024 y que también azotó a la provincia de Castellón, el Gobierno de España excluyó de una línea de ayudas extraordinaria a los 71 municipios castellonenses que sufrieron daños. “Entonces, al igual que ahora, el Gobierno central nos niega cualquier auxilio”, ha concluido Barrachina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inditex cierra una de sus tiendas del centro comercial Salera de Castellón
  2. Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
  3. El centro comercial Salera de Castellón confirma el regreso de una gran marca de moda
  4. Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero
  5. Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas
  6. Alegría en un pueblo de Castellón: la Lotería Nacional deja un gran premio vendido en un estanco
  7. Emergencias establece la alerta por nevadas en Els Ports
  8. Terremoto de magnitud 2.9 en el interior Castellón: los bomberos activan un seguimiento ante posible daños

El PSPV urge a la Diputación que exija al Consell la ejecución de las infraestructuras en "vía muerta" en Castellón

El PSPV urge a la Diputación que exija al Consell la ejecución de las infraestructuras en "vía muerta" en Castellón

Barrachina afea al Gobierno la exclusión de Castellón de las ayudas por los daños de la borrasca 'Harry'

Barrachina afea al Gobierno la exclusión de Castellón de las ayudas por los daños de la borrasca 'Harry'

La Diputación de Castellón reivindica al Gobierno una apuesta clara por la cogeneración en su apoyo al sector cerámico

La Diputación de Castellón reivindica al Gobierno una apuesta clara por la cogeneración en su apoyo al sector cerámico

Matías cierra el último videoclub de Castellón: "A la gente cada vez le gusta menos el cine y todos los meses perdía clientes"

Matías cierra el último videoclub de Castellón: "A la gente cada vez le gusta menos el cine y todos los meses perdía clientes"

Los taxistas de Castellón, Valencia y Alicante convocan un paro de 24 horas

Violeta Mangriñán cumple el sueño de su abuela: Así es su nueva casa 'de cuento' en un pequeño pueblo de Castellón

Violeta Mangriñán cumple el sueño de su abuela: Así es su nueva casa 'de cuento' en un pequeño pueblo de Castellón

El Consell retoma el proyecto para ampliar la Ciudad de la Justicia de Castellón

El Consell retoma el proyecto para ampliar la Ciudad de la Justicia de Castellón

La reacción de Vox a la presencia del PP en una charla sobre regularización de inmigrantes en Castellón

La reacción de Vox a la presencia del PP en una charla sobre regularización de inmigrantes en Castellón
Tracking Pixel Contents