Noche tropical en Castellón en febrero: la borrasca Nils deja 23 grados de madrugada

La borrasca Nils se ha hecho notar en Castellón dejando un episodio meteorológico poco habitual para el mes de febrero. El paso de este sistema atlántico, acompañado de un intenso viento de poniente y una masa de aire cálido, ha disparado los termómetros durante la madrugada de este 11 de febrero en varios puntos del litoral de la provincia, donde se han registrado valores propios del verano.

Aire cálido en el litoral

Cuatro localidades, Burriana, BenicàssimNules y la Vilavella, han vivido una auténtica noche tropical, con temperaturas que no han bajado de los 20 grados y que, en torno a la una de la madrugada alcanzaban los 23 ºC.

Según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), el fuerte viento de poniente y la entrada de aire cálido han mantenido durante toda la noche registros anormalmente elevados en buena parte del litoral. El fenómeno también se ha dejado notar en otros puntos de la Comunitat, como Gandia o Dénia.

Las temperaturas mínimas registradas en Burriana, Benicàssim, Nules y la Vilavella se sitúan muy por encima de la media habitual para estas fechas, cuando lo normal sería rondar valores de un solo dígito o ligeramente superiores a los 10 grados. A estas localidades también se suman otras cercanas como Orpesa, les AlqueriesCabanesBetxí o Moncofa, que han llegado a esos 23 grados durante varias horas en la madrugada.

Temperatura máxima en la madrugada el 11 de febrero / Avamet

Fuertes rachas de viento y aviso amarillo en Castellón

El episodio no solo ha destacado por las altas temperaturas nocturnas. La borrasca Nils también ha dejado rachas de viento muy intensas en el interior y norte de la provincia.

Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo por viento en la provincia de Castellón tanto para hoy como para mañana, con especial incidencia en el interior y zonas expuestas, donde no se descartan rachas muy fuertes.

Se han registrado rachas destacadas que han superado los 130 kilómetros por hora en varias localidades. En Xodos el viento ha soplado con fuerza durante la madrugada llegando a los 145 km/h, así como también se han registrado vientos de 134 km/h en Xert. Asimismo, varios municipios como Llucena, Olocau del Reyla SerratellaAtzenetaSant Mateu, Betxí, Benicàssim, VilafamésCulla y Catí se han superado rachas de viento de más de 100 km/h de madrugada.

La previsión apunta a que el viento continuará soplando con intensidad en las próximas horas, mientras las temperaturas tenderán a normalizarse progresivamente tras este episodio excepcional para un mes de febrero.