El campo de Castellón clama en Madrid contra Mercosur y las políticas agrarias
Más de un centenar de agricultores y ganaderos de la provincia participan en la manifestación para "defender nuestros intereses"
El campo de Castellón se ha plantado este miércoles en Madrid para clamar contra Mercosur y otras políticas agrarias que "ahogan" al sector primario. Más de un centenar de agricultores y ganaderos de la provincia participan en la convocatoria para "defender nuestros intereses".
La Unió es una de las organizaciones que ha desplazado hasta la capital estatal una extensa delegación desde la provincia para acudir a la convocatoria de la Unión de Uniones. Su secretario general, Carles Peris, ha explicado que participan "sobre todo para protestar contra el acuerdo de Mercosur, que afectará a los sectores agrarios y ganaderos importantes en la Comunitat Valenciana y no estamos dispuestos a que este impacto negativo acabe una vez más ahogando al campo".
Medidas "insuficientes"
Y es que, como ha recogido este diario, el sector primario considera "insuficientes" las medidas de salvaguarda que el Parlamento Europeo aprobó este martes con tal de tratar de proteger al sector primario frente a las importaciones.
El máximo representante de la entidad agraria ha mostrado también el rechazo a otras políticas "como el recorte de la PAC, que están planteando del 22%, porque a parte de ayudar a mantener las explotaciones que sean rendibles ayuda también a la cohesión territorial, sobre todo en las zona de interior vulnerables y en riesgo de despoblación".
"También vamos a protestar porque hay una hiperregulación, demasiada burocracia que no está adaptada a la realidad productiva y al final necesitamos que terceros países, con acuerdos comerciales, cumplan también las mismas regulaciones que nosotros, porque es un aumento en los costes de producción", ha añadido Peris.
