Compromís lleva a la Diputación la defensa del sector cerámico ante el acuerdo comercial UE-India

El grupo de Compromís en la Diputación de Castellón ha registrado una moción para que el pleno de la institución provincial inste al Consell y al Gobierno de España a posicionarse en defensa del sector cerámico ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India, actualmente en negociación y pendiente de ratificación.

El portavoz de la coalición valencianista, David Guardiola, ha subrayado que la cerámica es “uno de los principales pilares económicos e industriales de las comarcas de Castellón” y un motor directo para municipios como Onda, Vila-real, l’Alcora, Almassora, Betxí, Borriana, Costur, Sant Joan de Moró o Vilafamés, donde el clúster cerámico y su industria auxiliar sostienen miles de empleos y una parte esencial del tejido productivo local.

Sin garantías suficientes

Compromís recuerda además el peso del sector en el conjunto de la Comunitat Valenciana, con una producción fuertemente orientada a la exportación y un esfuerzo sostenido de adaptación a exigencias europeas en materia ambiental, energética y laboral, que ha incrementado los costes de producción frente a competidores de fuera de la UE.

Según expone la iniciativa, la reducción o eliminación de aranceles para bienes manufacturados —incluida la cerámica—, sin garantías suficientes, puede favorecer la entrada masiva de producto a precios muy competitivos procedente de un gran productor mundial con costes laborales y energéticos inferiores y estándares menos exigentes, con el consiguiente riesgo de presión sobre precios, márgenes empresariales y empleo en los municipios cerámicos de la provincia. Compromís advierte de que el impacto sería directo sobre la economía local, la recaudación municipal y la cohesión social del territorio.

Exclusión del acuerdo

Por ello, la moción plantea que las instituciones valencianas defiendan la exclusión del sector cerámico del acuerdo o, en su defecto, la incorporación de salvaguardas comerciales específicas con mecanismos de reacción inmediata si se producen daños graves. La propuesta también reclama una estrategia autonómica de apoyo y competitividad, con medidas en innovación, digitalización, eficiencia energética y descarbonización; un plan de promoción comercial específico para aprovechar oportunidades de exportación sin poner en riesgo la producción local; y una cooperación estable entre empresas, centros tecnológicos, universidades y administraciones para reforzar la marca cerámica valenciana y su proyección internacional.

Asimismo, Compromís exige que, antes de cualquier ratificación, se presenten estudios de impacto socioeconómico sectoriales —incluyendo el sector cerámico— y medidas de acompañamiento para los territorios industriales potencialmente afectados. La iniciativa incorpora también el apoyo a la propuesta de Ascer Time of Spain vinculada a los showrooms de las compañías azulejeras, con información sobre fechas, horarios y actividades.