Castellón se suma a las citas rápidas para hacer 'match' en San Valentín: "Surgió al hablar con varias solteras"

Cada más establecimientos ofrecen planes alternativos para el día de los enamorados

Castellón se suma a las citas rápidas para hacer ‘match’ en San Valentín: "Surgió al hablar con varias solteras"

Erik Pradas

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

Ni mucho menos todos los castellonenses llegan a San Valentín en pareja, por lo que no siempre resultan válidos los planes típicos que se suelen ofrecer para estas fechas. Conscientes de ello, cada vez son más los establecimientos que ofrecen alternativas para aquellos que pasan del amor o para quienes tratan de encontrarlo, ya sea por primera o por segunda vez.

Diez hombres, diez mujeres y charlas de seis minutos. Son las citas rápidas(o el speed dating) que ha preparado Kika’s Coffee & Brunch, en Castelló, para este sábado. «Surge de una reunión que hicimos mujeres empresarias. Había varias solteras y al hablar con ellas vimos que era buena idea», explica Aurora Deza, cogerente del establecimiento e impulsora de la iniciativa junto a Reinventadas.

Conversaciones de seis minutos

¿Y a la práctica cómo serán estas citas? «Consistirán en conversaciones de unos seis minutos, en las que tendrán herramientas y guías para romper un poco el hielo y que puedan entablar conversación. Después habrá una especie de coctel con picoteo y bebidas. De forma privada indicarán si han tenido sintonía con alguien y, si hacen match, se les facilitará que sigan en contacto si quieren», detallan desde la organización.

«Ha tenido mucha aceptación y ya está lleno, hasta el punto de que se han apuntado suficientes mujeres para hacer las citas dos días», añade, a la vez que apunta que debido al éxito ya plantean hacer nuevas ediciones. La actual «está dirigida a un perfil de 45 a 60 años, ya que pensábamos que podía ser para ellos más atractivos, enfocándonos igual a personas que se han divorciado». No obstante, la responsable indica que «pensamos en hacerlo más adelante para otros perfiles, como pueden ser solo chicas o solo chicos».

Mientras, para los más clásicos o quienes ya tienen pareja, siempre quedan los detalles. Unos obsequios que buscan cada año ser más originales. «Hemos hecho una colaboración con ceramistas de la zona para ofrecer un lote que contiene una taza hecha a mano que incluye un postre hecho por nostras además de dulces», concluye.

