El Consell retoma el proyecto para ampliar la Ciudad de la Justicia de Castellón

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha retomado este miércoles la ronda de contactos con los principales operadores jurídicos de la provincia de Castellón para avanzar en la planificación de la ampliación y mejora de la Ciudad de la Justicia de Castellón. Un proyecto que, no obstante, sufrió un frenazo durante la legislatura, pues ya en el 2024 la entonces consellera del ramo, Salomé Pradas, anunció que quería licitar en 2025 un proyecto para construir un edificio de hasta cuatro alturas y otras tres, subterráneas.

Qué ha sucedido

En esta línea, la titular de Justicia ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo con la presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón, Sofía Díaz, y la fiscal jefe provincial, María Díaz Berbel, donde han analizado las principales necesidades de los órganos judiciales y de la Fiscalía. En la reunión, también han estado presentes el secretario autonómico de Justicia y Autogobierno, José Luis Font Barona; la directora general de Justicia y Autogobierno, María José Adalid, y la directora territorial de la Conselleria en Castellón, Susana Fernández.

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha retomado la ronda de contactos con los principales operadores jurídicos de la provincia de Castellón para avanzar en la planificación de la ampliación y mejora de la Ciudad de la Justicia de Castellón. / GVA

Martínez ha señalado que “queremos dotar a Castellón de unas instalaciones acordes al volumen de actividad judicial actual, que faciliten el trabajo diario de los operadores jurídicos y garanticen un servicio público de mayor calidad”.

Nuevo juzgado de lo Mercantil

Asimismo, en el encuentro, Nuria Martínez ha secundado la propuesta de creación de una segunda unidad judicial especializada en materia mercantil, “una medida necesaria para descongestionar los órganos actuales y garantizar una justicia más ágil y eficaz para el tejido empresarial y económico de Castellón”. Un anuncio que llega después de que Mediterráneo denunciara que el juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón, el único de la provincia que se encarga, entre otras materias, de la gestión de los procedimientos concursales de empresas o personas físicas se encuentra en una situación de colapso histórico: con casi 1.600 asuntos pendientes de resolver y demoras de hasta dos años.

Proyecto piloto

Durante la reunión, además de abordar las necesidades de la Ciudad de la Justicia de Castellón, imprescindibles para este Consell, se ha hecho seguimiento del sistema de gestión procesal Just@cv, ya operativo en toda la Comunitat Valenciana, en cuya implantación la Audiencia Provincial de Castellón ha actuado como sede piloto, contando con refuerzo técnico y formativo para facilitar su correcta puesta en marcha.

“La transformación digital de la justicia es clave para reducir tiempos, eliminar papel y ganar seguridad y trazabilidad en los procedimientos. Just@cv nos está permitiendo avanzar hacia una justicia más ágil y eficiente”, ha subrayado Martínez.

Asimismo, se han analizado las necesidades materiales y de personal tanto de la Audiencia Provincial como del conjunto de los servicios de justicia en la provincia.