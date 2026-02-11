La Diputación de Castellón reivindica al Gobierno una apuesta clara por la cogeneración en su apoyo al sector cerámico

La Diputación de Castellón reivindicará al Gobierno de España una apuesta clara por la cogeneración en el marco de su apuesta por respaldar al sector cerámico.

El gobierno provincial ha presentado, con este objetivo, una moción para su aprobación en el pleno ordinario de este mes de febrero que pretende impulsar un plan de emergencia de apoyo a la cogeneración y defensa del sector cerámico.

“La reducción de las retribuciones a la cogeneración puede comprometer la viabilidad económica de la cerámica, un sector estratégico para España y, especialmente, para la provincia de Castellón”, ha expresado la presidenta, Marta Barrachina.

Desde la institución apuntan que para la Comunitat Valenciana y para la provincia de Castellón es clave la cogeneración, tanto por la eficiencia energética que supone para la industria, con la disminución de costes que ello conlleva, como por el impulso que supone para la creación de empleo en la industria auxiliar y especializada en los equipos y servicios que requieren estos procesos de producción. “Desde la institución provincial volvemos a alzar la voz en defensa de uno de los sectores estratégicos para nuestra provincia como es el cerámico, principal motor económico y generador de empleo en Castellón”, ha apuntado Barrachina.

Garantía para el sistema eléctrico

Tal y como se indica en el texto que se llevará a aprobación en el pleno del próximo martes, la cogeneración es una garantía para el sistema eléctrico y un recurso energético necesario para el sector industrial que tradicionalmente venía generando más del 11% de toda la electricidad de España, aportando seguridad de suministro y gran resiliencia a la industria, ahorrando anualmente en España la energía de 14 millones de barriles petróleo y 4 millones de toneladas de emisiones de CO2, con un potencial de ahorro de hasta un 30% de energía primaria. Además, otorga gran flexibilidad para una transición energética desde el gas natural, combustible con emisiones, hacia otros combustibles descarbonizados.

En el conjunto de la Unión Europea, la cogeneración es responsable del 12% de generación eléctrica y del 15% de la generación de calor. Un impulso comunitario que contrasta con el caso de España ya que, hasta el 2019, la cogeneración produjo el 12% del total de la electricidad en España. Pero en 2025, solo ha representado el 5,7 % y la tendencia sigue a la baja tanto en operativa como en potencia instalada. Es por todo ello que en el periodo 2020–2027 pararán 370 plantas de cogeneración y 2.800 MW de potencia instalada, “sin que el gobierno ponga la solución regulatoria que la industria reclama y que la directiva europea permite”, indican desde el Gobierno Provincial.

En definitiva, “esta caída no es coyuntural, sino consecuencia de retrasos regulatorios, tardía e insuficiente actualización de retribuciones y no convocatoria reiterada de subastas prometidas desde 2021”.

Falta de ambición regulatoria

Como el gobierno provincial subraya, si hay un sector económico especialmente castigado por la falta de ambición regulatoria en materia de cogeneración por parte del gobierno, este es el sector cerámico español. Y, concretamente en lo referente a la provincia de Castellón, pese a su fortaleza y a su demostrada capacidad para liderar procesos de modernización industrial y digitalización, el sector cerámico se enfrenta actualmente a retos críticos que comprometen su continuidad y competitividad. “La cogeneración es vital para la competitividad del sector azulejero ya que permite el aprovechamiento simultáneo del calor y el autoconsumo eléctrico”, ha indicado Barrachina.

En definitiva, para la competitividad y el futuro del sector eléctrico y el del sector industrial en España que evite acrecentar el grave riesgo de deslocalización que padece, “es necesario que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico se implique en la consolidación y el desarrollo de la cogeneración industrial, que brinda servicios esenciales al conjunto del sistema eléctrico y energético de nuestro país”, ha subrayado la presidenta

Por todo, a través de la moción presentada, la Diputación de Castellón instará al Gobierno de España, en coordinación con los sectores afectados y la Generalitat Valenciana, que desarrolle en el plazo máximo de un mes, un plan de emergencia para el impulso de la cogeneración y defensa del sector industrial y cerámico, que incluya varias medidas, entre las que se incluye reformular la propuesta de orden por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. También incluye establecer un marco de inversión mediante subastas de hasta 1.200 megavatios de potencia de cogeneración en el primer semestre de 2026, así como extender la retribución regulada durante al menos dos años para aquellas instalaciones de cogeneración que hayan agotado su periodo de vida útil regulatoria y en tanto no se resuelva la convocatoria de las subastas previstas.

Más dotación presupuestaria

A través de la moción también se reclamará al Ejecutivo central que incremente las dotaciones presupuestarias y agilice los pagos destinados a la transformación de la cogeneración para la sustitución del gas natural y otros combustibles fósiles por biometano, biomasa e hidrógeno, además de mejorar la regulación para facilitar la hibridación de la cogeneración con otras tecnologías renovables.

El apoyo a nivel europeo del acceso de los sectores industriales intensivos en energía a instrumentos de financiación para una descarbonización realista y sin obstáculos que dificulten la elegibilidad de los proyectos, es otro de los puntos incluidos en la propuesta de acuerdo de la moción en la que también se incide en liderar en el seno de la Unión Europea la defensa del sector cerámico en la política comercial, garantizando que en los acuerdos comerciales, especialmente el futuro Tratado de Libre Comercio Unión Europea – India, se tenga en cuenta al sector cerámico.

La dirigente provincial ha concluido apuntando que “va a seguir siendo incondicional el apoyo de esta institución a uno de los sectores clave de la economía de nuestra provincia, porque apostar por la cerámica es apostar por el desarrollo de la provincia y por la generación de empleo y oportunidades”.