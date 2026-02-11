El 'ecomóvil' de Reciplasa supera las 20 toneladas de residuos recogidos en 45 municipios de Castellón

El ecomóvil, el ecoparque móvil de Reciplasa, cerró 2025 consolidándose como un servicio clave para fomentar el reciclaje en los municipios del interior de la provincia de Castellón al gestionar 20,9 toneladas de residuos y dar servicio a 4.222 uduarios de 45 localidades.

El servicio permite a la ciudadanía depositar residuos que no pueden gestionarse a través de los contenedores convencionales, facilitando una correcta separación y evitando vertidos incontrolados. Entre los materiales más recogidos destacan los aparatos eléctricos y electrónicos de pequeño y mediano tamaño (RAEE), que supusieron el 42,8% del total, seguidos por los textiles (7,3%) y la chatarra y los metales (10,2%).

El análisis mensual refleja una mayor utilización del ecoparque móvil en los meses de julio, noviembre y febrero, coincidiendo con picos de actividad que confirman la creciente implantación del servicio entre la población. El balance anual muestra además una ligera mejora respecto al ejercicio anterior, situándose en cifras similares a los mejores años desde la puesta en marcha del ecoparque móvil.

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, ha subrayado que “a través del ecoparque móvil acercamos este servicio a los municipios con menos accesibilidad y facilitamos que los vecinos puedan reciclar correctamente residuos que no tienen cabida en los sistemas habituales”.

Ampliación del servicio

Uno de los acuerdos más relevantes de las últimas fechas en Reciplasa ha sido la aprobación de la licitación que permitirá poner en marcha cuatro ecoparques móviles que darán servicio a 45 municipios de la provincia, un servicio que actualmente se presta con un único vehículo.

El expediente contempla la incorporación de cuatro nuevos ecoparques móviles totalmente equipados para su operatividad con personal y cuatro camiones con sistema Multilift, lo que supone una inversión cercana a 1,2 millones de euros, a la que se añadirá el IVA correspondiente. Esta ampliación permitirá mejorar la recogida selectiva, optimizar rutas y ampliar los puntos de atención directa a los vecinos.

En esta línea, Toledo ha anunciado un importante refuerzo del servicio para el próximo año: “En 2026 vamos a triplicar el ecoparque móvil, pasando de uno a cuatro ecomóviles, lo que permitirá aumentar la frecuencia de visitas y facilitar todavía más el reciclaje en los municipios”.

La ampliación del servicio supondrá una mejor cobertura territorial, especialmente en las localidades más pequeñas o con mayores dificultades de acceso a infraestructuras fijas, y reforzará el compromiso de Reciplasa con la recogida selectiva, la sostenibilidad y la economía circular en el conjunto de la provincia.