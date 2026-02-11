La Fampa Castelló Penyagolosa denuncia el riesgo de eliminar la distancia legal entre institutos y salones de juego

La Fampa Castelló Penyagolosa ha expresado "su máxima preocupación ante la confirmación de que la reforma de la Ley del Juego autonómica impulsada por el PP y Vox" Este cambio ha permitido la renovación de licencias de salones de juego que, con la normativa anterior, habrían tenido que cerrar por su proximidad a los centros educativos.

El Consell ha renovado la autorización de 21 salones de juego gracias a la eliminación de la distancia legal con institutos y, en solo dos años, se han ampliado las licencias de 29 locales de apuestas, de los cuales tres de cada cuatro habrían quedado fuera de la legalidad con la ley aprobada durante el gobierno del Botànic. Fampa apunta que es "una decisión política con consecuencias directas sobre el entorno educativo".

Distancia mínima

La federación recuerda que la distancia mínima de 850 metros entre salones de juego y centros escolares tenía como objetivo proteger a la infancia y la juventud de la exposición al juego y a las apuestas. “Ahora sabemos que la eliminación de esta medida no solo es teórica, sino que está permitiendo que decenas de locales continúen abiertos a pocos metros de institutos y colegios”, señalan desde asociación.

Para la Fampa Castelló Penyagolosa, los datos publicados evidencian que la reforma de la Ley del Juego responde a intereses económicos del sector del juego y no a criterios de protección social. “Es inadmisible que se priorice la renovación de licencias de salones de juego por encima del derecho de los menores a crecer en entornos seguros y libres de adicciones”, remarcan.

Sin escuchar a las familias

La federación también critica la forma en que se ha adoptado esta decisión, mediante enmiendas incluidas en los presupuestos, sin ningún proceso de participación ni consulta con la comunidad educativa. “No se ha escuchado ni a las familias ni a los órganos de representación como la mesa de madres y padres o el Consejo Escolar Valenciano, a pesar de tratarse de una cuestión que afecta directamente al ámbito educativo”, añaden.

Por eso, Fampa exige nuevamente que las casas de apuestas no estén situadas cerca de los centros educativos ni de las zonas de ocio juvenil y que se mantengan distancias claras y efectivas como medida de salud pública.

Además, solicita que se reviertan los cambios introducidos en la Ley del Juego y que no se consolide un modelo que permite que los salones de juego continúen abiertos gracias a una normativa que desprotege a nuestros niños, niñas y jóvenes.