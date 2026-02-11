Matías cierra el último videoclub de Castellón: "A la gente cada vez le gusta menos el cine y todos los meses perdía clientes"

Fue hace 19 años cuando Matías Fernández abrió el Videoclub Sensal. En aquel entonces había una veintena de negocios dedicados al alquiler de películas, pero ya llevaba unos años en los que se había quedado como último superviviente no solo en la ciudad sino en toda la provincia. “Quedaba otro en Benicàssim que cerró después de la pandemia, en 2021. Igual hay alguna tienda que también alquila películas, pero que yo sepa era el último de Castellón”, reconoce un empresario que no ha tenido otro remedio que seguir el ejemplo de sus compañeros de profesión y bajar la persiana: “Me quedo con las ganas de llegar a los 20 años, pero el último año ya lo hemos cerrado a pérdidas y no podía seguir así”.

Estos días todavía los más rezagados pueden acercarse al establecimiento ubicado en la Avenida de Chatellerault de la capital de la Plana para alquilar las últimas cintas. Dentro de dos o tres semanas Matías tiene previsto poner a la venta las películas y series a unos precios de derribo: “La última película que compré fue ‘Sirat’ el pasado mes de diciembre. Las últimas novedades las pondré un poco más caras, pero vamos, que el baremo de precios será de 1 a 4 euros”. Estamos hablando de más de 10.000 películas en distintos formatos: de DVD a Blu-ray, pasando por 3D o 4K.

Un combate desigual

Matías lamenta que el auge de las plataformas, “sobre todo a raíz de la pandemia del coronavirus”, ha sido la puntilla para un sector que ya llegaba más que ‘tocado’ a esta década: “Ha sido algo paulatino. Todos los meses iba perdiendo clientes que se apuntaban a plataformas y ya no volvían. La gente se acostumbra a no salir de su casa y se han hecho más adictos a las series que a las películas. Las salas de cine si ganan será por las palomitas, porque noto que cada vez gusta menos el cine”.

Matías Fernández cuenta con un catálogo de más de 10.000 títulos que pondrá en breve a la venta. / Toni Losas

¿Y cuál es el futuro del establecimiento? Lo cierto es que hasta ahora ya compaginaba su actividad con el alquiler de películas con un negocio de telefonía: “No vendo móviles, pero sí tramito altas, fibra en casa… A partir de ahora intentaré compaginar esto con otra cosa porque hay mucho espacio, pero tampoco voy a cambiar las películas con los jamones, veremos a ver qué hago”. No descarta incluso Matías dar un giro de 180 grados a su vida: “Llevo siendo autónomo toda la vida y quizá me vendría bien ser asalariado para cotizar un poco de cara a la cotización, pues ya voy a cumplir 50 años”.

Quien esté interesado estos días en alquilar una última película en el Videoclub Sensal pueden acercarse de 10.00 a 13.30 horas, así como de 17.00 a 20.00 horas por la tienda, sin olvidar que dentro unas semanas saldrá todo el catálogo a la venta a unos precios cuanto menos irresistibles.