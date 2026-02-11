El PSPV urge a la Diputación que exija al Consell la ejecución de las infraestructuras en "vía muerta" en Castellón

El PSPV-PSOE en la Diputación de Castellón ha registrado una moción para exigir a la institución que actúe como verdadero “ayuntamiento de ayuntamientos” y reclame al Consell la ejecución íntegra e inmediata de las infraestructuras pendientes, en "vía muerta", en la provincia.

La diputada provincial Maria Jiménez ha denunciado que los datos presupuestarios al cierre de 2025 evidencian una “preocupante caída” de la inversión autonómica cercana al 16%, una “bofetada” que sitúa a CastellóN en una posición “claramente desfavorable” respecto a València y Alacant, donde sí se mantienen las inversiones. Por ello, los socialistas quieren que la corporación exija que este año "se saque a la provincia del mapa del olvido, se corrija este agravio y que el Partido Popular, por conciencia democrática, no active su rodillo para vetar la iniciativa, silenciar el debate y coartar la libertad de expresión del pleno".

"Sequía inversora"

“Marta Barrachina no puede callar ante esta sequía inversora por lealtad de partido; su lealtad tiene que ser con los vecinos y vecinas de las comarcas de Castellón, que no merecen ser tratados como ciudadanos de segunda mientras ven cómo sí se apuesta por materializar proyectos estratégicos en el resto de provincias y aquí no”, ha señalado Jiménez. En este sentido, la diputada ha recalcado las consecuencias “directas y nocivas” sobre el empleo, los servicios públicos y la cohesión territorial, dado que buena parte de las inversiones estaban planificadas en el interior, donde el riesgo de despoblación es "preocupante".

La diputada ha puesto nombre a las infraestructuras estratégicas que se encuentran en “vía muerta” por la “inacción y la falta de compromiso real” del ejecutivo popular con Castellón y que afectan directamente a la salud, la educación y el bienestar de la gente. En concreto, Jiménez ha señalado proyectos como el nuevo centro de salud de Torrehermosa y el colegio Escultor Ortells de Vila-real; el centro de salud de Sant Pere pendiente en Almassora; el nuevo Hospital General, el hub de PortCastelló o el IES Cremor en la capital; el instituto de Montanejos; proyectos de vivienda social pendientes en Sant Mateu, Atzeneta, Morella, Forcall u Olocau del Rey; o la residencia y centro de día de Orpesa. “Una lista que no se acaba y a la que hay que añadir todas las inversiones del Pla Edificant y el Pla Convivint. Más de 200 proyectos para dignificar las infraestructuras públicas que ahora se han quedado en papel mojado, sin ninguna alternativa”, ha añadido.

Ante este escenario, la moción socialista reclama al Consell un plan urgente de inversiones para Castellón, con presupuesto suficiente, calendario claro y un reparto transparente de los recursos. “Esta Diputación tiene que estar al lado de sus pueblos y ciudades, y no al lado de las siglas del PP. Tiene que ir con una sola voz a pedir lo que nos corresponde y evitar nuevos agravios territoriales”, ha concluido la diputada socialista.