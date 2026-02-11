El puerto de Castellón estrena el año con un repunte del tráfico de mercancías

PortCastelló sigue creciendo en tráfico de mercancías también durante el 2026, al estrenar el año con un total de 1.477.896 toneladas movidas durante el mes de enero, un 0,3% más respecto al año anterior gracias a la mercancía general y los graneles sólidos.

El recinto castellonense destaca que uno de los datos más significativos de este arranque de año es el crecimiento de la mercancía general, que ha experimentado una subida del 7,86%, alcanzando las 92.921 toneladas. En este crecimiento tiene mucho que ver el aumento en tráfico de nitratos y ácido bórico, fundamentales para los sectores cerámico y agrario, lo que refuerza el papel del puerto como puerta de entrada para materias primas. También crece la mercancía relacionada con las palas eólicas y sus componentes, una operativa de mercancía de proyecto que requiere de una alta especialización técnica.

Contenedores, también al alza

En esta misma línea, el tráfico de contenedores (TEU) también muestra una tendencia al alza con un crecimiento del 2,7% al cierre del primer mes del año y en comparación con el mismo mes de 2025.

Por su parte, los graneles sólidos mantienen su senda de crecimiento con un aumento del 1%, moviendo 561.605 toneladas. Este sector sigue siendo un pilar fundamental para el puerto, al estar muy vinculado a la industria cerámica de la provincia.

Evolución del tráfico de mercancías en enero de 2026 / MEDITERRÁNEO

En cuanto a la naturaleza de las mercancías, destacan los crecimientos en sectores estratégicos como el agro-ganadero y alimentario (+82,7%) y los materiales de construcción (+149,8%).

Más competitividad

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha señalado que “este arranque de año confirma que PortCastelló sigue ganando competitividad en tráficos y el crecimiento cercano al 8% en mercancía general es un indicador de que nuestra estrategia de diversificación está dando frutos”. También ha puesto en valor el aumento en tráfico de contenedores, “fruto de nuestras misiones comerciales y labor de promoción del puerto entre navieras y operadores logísticos”.

Según los datos estadísticos a cierre de enero, el granel líquido representa el 56,3% del tráfico total, seguido del granel sólido -que supone un 37,8%- y por último, la mercancía general, que representa el 5,8% del total.

Noticias relacionadas

Los principales países con los que actualmente el puerto de Castellón mantiene relaciones comerciales son Marruecos, Libia, Guyana, Camerún, Turquía y Egipto, lo que refuerza la posición de Castellón como hub logístico en el arco mediterráneo.