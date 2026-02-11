Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre de tiendaNoche tropicalEmpleo nueva franquiciaIncendio Vila-realConciertos Magdalena 2026Circula a 185 km/h
instagramlinkedin

El puerto de Castellón estrena el año con un repunte del tráfico de mercancías

El recinto contabiliza 1,4 millones de toneladas movidas en enero, un 0,3% más

Actividad de mercancías en el puerto de Castellón.

Actividad de mercancías en el puerto de Castellón. / MEDITERRÁNEO

Ramón Pérez

Castellón

PortCastelló sigue creciendo en tráfico de mercancías también durante el 2026, al estrenar el año con un total de 1.477.896 toneladas movidas durante el mes de enero, un 0,3% más respecto al año anterior gracias a la mercancía general y los graneles sólidos.

El recinto castellonense destaca que uno de los datos más significativos de este arranque de año es el crecimiento de la mercancía general, que ha experimentado una subida del 7,86%, alcanzando las 92.921 toneladas. En este crecimiento tiene mucho que ver el aumento en tráfico de nitratos y ácido bórico, fundamentales para los sectores cerámico y agrario, lo que refuerza el papel del puerto como puerta de entrada para materias primas. También crece la mercancía relacionada con las palas eólicas y sus componentes, una operativa de mercancía de proyecto que requiere de una alta especialización técnica.

Contenedores, también al alza

En esta misma línea, el tráfico de contenedores (TEU) también muestra una tendencia al alza con un crecimiento del 2,7% al cierre del primer mes del año y en comparación con el mismo mes de 2025.

Por su parte, los graneles sólidos mantienen su senda de crecimiento con un aumento del 1%, moviendo 561.605 toneladas. Este sector sigue siendo un pilar fundamental para el puerto, al estar muy vinculado a la industria cerámica de la provincia.

Evolución del tráfico de mercancías en enero de 2026

Evolución del tráfico de mercancías en enero de 2026 / MEDITERRÁNEO

En cuanto a la naturaleza de las mercancías, destacan los crecimientos en sectores estratégicos como el agro-ganadero y alimentario (+82,7%) y los materiales de construcción (+149,8%).

Más competitividad

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha señalado que “este arranque de año confirma que PortCastelló sigue ganando competitividad en tráficos y el crecimiento cercano al 8% en mercancía general es un indicador de que nuestra estrategia de diversificación está dando frutos”. También ha puesto en valor el aumento en tráfico de contenedores, “fruto de nuestras misiones comerciales y labor de promoción del puerto entre navieras y operadores logísticos”.

Según los datos estadísticos a cierre de enero, el granel líquido representa el 56,3% del tráfico total, seguido del granel sólido -que supone un 37,8%- y por último, la mercancía general, que representa el 5,8% del total.

Noticias relacionadas

Los principales países con los que actualmente el puerto de Castellón mantiene relaciones comerciales son Marruecos, Libia, Guyana, Camerún, Turquía y Egipto, lo que refuerza la posición de Castellón como hub logístico en el arco mediterráneo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inditex cierra una de sus tiendas del centro comercial Salera de Castellón
  2. Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
  3. El centro comercial Salera de Castellón confirma el regreso de una gran marca de moda
  4. Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero
  5. Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas
  6. Alegría en un pueblo de Castellón: la Lotería Nacional deja un gran premio vendido en un estanco
  7. Emergencias establece la alerta por nevadas en Els Ports
  8. Terremoto de magnitud 2.9 en el interior Castellón: los bomberos activan un seguimiento ante posible daños

El Consell retoma el proyecto para ampliar la Ciudad de la Justicia de Castellón

El Consell retoma el proyecto para ampliar la Ciudad de la Justicia de Castellón

La reacción de Vox a la presencia del PP en una charla sobre regularización de inmigrantes en Castellón

La reacción de Vox a la presencia del PP en una charla sobre regularización de inmigrantes en Castellón

Lleno en la charla sobre la regularización extraordinaria en Castellón

El puerto de Castellón estrena el año con un repunte del tráfico de mercancías

El puerto de Castellón estrena el año con un repunte del tráfico de mercancías

El campo de Castellón clama en Madrid contra Mercosur y las políticas agrarias

El campo de Castellón clama en Madrid contra Mercosur y las políticas agrarias

José Luis Furió, agricultor de Almenara: "En tres años me han robado 3.000 kilos de aguacates. Me siento indefenso"

José Luis Furió, agricultor de Almenara: "En tres años me han robado 3.000 kilos de aguacates. Me siento indefenso"

Compromís lleva a la Diputación la defensa del sector cerámico ante el acuerdo comercial UE-India

Compromís lleva a la Diputación la defensa del sector cerámico ante el acuerdo comercial UE-India

Aemet anuncia un cambio radical en el tiempo de Castellón

Aemet anuncia un cambio radical en el tiempo de Castellón
Tracking Pixel Contents