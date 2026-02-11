La reacción de Vox a la presencia del PP en una charla sobre regularización de inmigrantes en Castellón

La presencia de un concejal del PP en una charla informativa sobre el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en Castellón ha provocado la reacción de la presidenta provincial de Vox en Castellón Llanos Massó. En sus redes sociales, la también presidenta de les Corts ha criticado duramente el hecho de que el edil popular Vicent Sales asistiera a la conferencia con estas palabras: "La estafa del PP continúa: al mismo tiempo que unos critican la regularización de inmigrantes ilegales otros acompañan a PSOE y Compromís a las charlas para ayudar a la regularización. Eso es el PP y en concreto el PP de Castellón".

Conferencia

Inicialmente, la charla iba a desarrollarse en la Cámara Agraria Local de Castelló, pero cambió de escenario a la Cámara de Comercio de Castellón. Precisamente, el portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, se jactó hace unos días de que “gracias a la presión de Vox, el Ayuntamiento de la capital (gobernado por PP y Vox) se ha visto obligado a retirar el el apoyo institucional a la charla ‘Regularización Extraordinaria 2026’, organizada por la Asociación Villa Colombia. Inicialmente, según la formación de extrema derecha, contaba con el respaldo de Interculturalidad, dependiente del Partido Popular.

Sin embargo, ello no impidió que el concejal Vicent Sales (PP), José Luis López (PSPV) e Ignasi Garcia y Pau Sancho (Compromís) asistieran a la conferencia, celebrada este martes en la Cámara de Comercio de Castellón e impartida por el responsable de extranjería del colegio de abogados de Castellón, David Barrachina.

Compromís

Por su parte, la coalición nacionalista ha reclamado al Ayuntamiento que facilite los recursos necesarios para que los vecinos y vecinas puedan tramitar su situación administrativa con garantías. En concreto, Compromís insta al Ayuntamiento a anticiparse al incremento de trámites que comportará el proceso extraordinario previsto para 2026, reforzar los servicios de atención y colaborar con las entidades que trabajan sobre el terreno. En este sentido, plantean que el consistorio ceda espacios municipales si es necesario para facilitar puntos de asesoramiento o la presencia de servicios específicos, tal como ha solicitado la Asociación Villa Colombia.

Compromís defiende que la regularización es una cuestión de derechos y de cohesión, ya que estar en situación regular marca la diferencia entre poder desarrollar una vida administrativa con normalidad o quedar expuesto a la precariedad y a posibles situaciones de abuso.

Los concejales de Compromís Ignasi Garcia y Pau Sancho con el responsable de Villa Colombia / v

¿Falta de coherencia?

Sobre la polémica, Compromís acusa de “la falta de coherencia” al gobierno local ante los mensajes contradictorios lanzados en los últimos días. “La señora Carrasco debe decidir si es cierto lo que dice el PP en comisión, que hay apoyo por parte del Ayuntamiento a esta charla sobre regularización o si, por el contrario, es cierto lo que afirma el concejal de Seguridad Ciudadana, que se jacta de haber expulsado a las personas migrantes de la Cámara Agraria y de haber impedido el apoyo del Ayuntamiento a la charla”, ha remarcado Garcia, quien recuerda que, a raíz de esta situación, el encuentro informativo tuvo lugar finalmente en la Cámara de Comercio.