San Valentín 'enamora' a turismo y hostelería en Castellón: ocupaciones de hasta el 90%

El amor (o el desamor en algunos casos) que rodea a cada 14 de febrero con motivo de San Valentín se siente en especial en los sectores del turismo y de la hostelería de Castellón, que viven un pico de actividad en plena temporada baja. Un tirón que, pese a que siempre existen diferencias, se espera que este año sea algo más elevado, al caer el Día de los Enamorados en pleno fin de semana.

Desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur) cifran en un 70% la ocupación media prevista en los alojamientos castellonenses durante este sábado y domingo, como apunta su vicepresidente ejecutivo, Luis Martí, si bien cabe matizar que todavía existen numerosos hoteles que permanecen cerrados y que abrirán sus puertas más adelante conforme se aproxime Semana Santa.

Del sábado al domingo

«Tenemos muy buena ocupación», señala Vanesa Adell, del hotel Rey Don Jaime de Morella, quien indica que la demana se concentra la noche del sábado al domingo, con prácticamente el 90% de las plazas ya vendidas.

Algo más pesimistas son desde la asociación de turismo rural Temps d’Interior, quienes señalan que este año la demanda «está muy floja».

Más alta será la actividad en el caso de los restaurantes, llegándola a situar desde la patronal castellonense en el 90%. Y es que, son muchos los establecimientos que para esta celebración elaboran menús especiales e incluso temáticos. El precio medio de estas propuestas gastronómicas, según detalla Martí, ronda los 40 euros, mientras que si se comparan los importes con los registrados el año pasado se espera que se produzca «una subida media del 3%».

«Muchas reservas»

Desde el Mesón El Pastor de Morella, Raquel Ferrer confirma que «ya tenemos muchas reservas de mesas de dos, aprovechando también el menú de la trufa que ofrecemos, que es un complemento perfecto para estas fechas».

También en el Hotel Restaurante Cardenal Ram de la capital de Els Ports, Julián Martínez indica que «ofrecemos para este fin de semana un paquete dirigido en especial para parejas por San Valentín que incluye habitación y cena».

No son los únicos, ya que las promociones de lotes resultan habituales en todo tipo de alojamientos, incluyendo cámpings que cuentan con opciones de estancia, cena y música en directo.

Informa Javier Ortí.