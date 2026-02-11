Sanitat recurre a la privada para agilizar pruebas de mama a mujeres del departamento de salud de La Plana

La Conselleria de Sanitat está recurriendo a la privada para agilizar la realización de pruebas diagnósticas de mama de pacientes del departamento de salud de la Plana, según fuentes sindicales.

Desde el sindicato CSIF señalaron que la sanidad pública está haciendo mamografías a las pacientes del área de la Plana en horario de mañana y tarde, pero también están derivando a la privada para aligerar las listas de espera.

Déficit de especialistas

Una problemática que, según fuentes sindicales, obedece a la escasez de especialistas en radiología del departamento de salud. Así, el presidente del sindicato Médico CESM CV, Alejandro Calvente, expuso que La Plana de 16 radiólogos tienen solo 6, con lo que se externalizan mamografías que no están en plazo o informes de exploraciones, como TACs y Resonancias, que se efectúan en la pública, pero el informe lo realiza telemáticamente Ascires. Calvente relacionó el déficit de especialistas con las condiciones laborales.

Pruebas complementarias

Por su parte, desde el sindicato de enfermería SATSE señalan que la unidad de cribado de cáncer de mama de Castellón realiza las mamografías. En el caso de las pacientes del departamento de La Plana, cuyo resultado es dudoso, las están derivando desde hace mes y medio, aproximadamente, a Ascires para hacer una ecografía complementaria y descartar cualquier patología. Desde SATSE apelaron a invertir en profesionales, recursos e infraestructuras.

"La externalización no es la solución"

Desde CSIF vienen denunciando la derivación de pacientes y pruebas diagnósticas a la sanidad privada en distintos hospitales de España tanto en el 2026 como en años anteriores y señalan la falta de personal y la saturación de la pública como causas principales. En ese sentido, urgen refuerzos de plantilla, advirtiendo sobre el aumento de listas de espera y la necesidad de externalizar servicios debido a déficits estructurales. La central sindical rechaza la «peligrosa deriva» hacia la privatización, defendiendo la potenciación de los recursos públicos y criticando que la externalización no soluciona los problemas de personal ni reduce eficazmente las listas de espera.

Compromiso: resultados en 30 días

Desde el departamento que dirige Marciano Gómez se limitaron a señalar que la obligación de la Conselleria de Sanitat es garantizar la comunicación de resultados de las mamografías en un máximo de 30 días y que si por necesidades coyunturales hay que recurrir a la lectura externalizada de las pruebas se hace. Meses atrás Gómez anunció la renovación de equipos y la incorporación de la inteligencia artificial junto a la mejora en los canales de comunicación con las pacientes, culpando de la situación a la herencia recibida por parte del anterior gobierno.