Los sindicatos educativos llaman "broma" a la propuesta del Consell y mantienen las movilizaciones

Sin concretar y sin ningún compromiso. Los sindicatos educativos Stepv, CSIF, CCOO y UGT de la plataforma reivindicativa consideran "una broma" la propuesta de calendario de las condiciones laborales de Consellería, piden una reunión urgente a la consellera y no descartan la convocatoria de nuevas jornadas de huelga.

Conselleria ha dado este miércoles una respuesta en plazo a los sindicatos, "24 horas", después de firmar el compromiso tras una tensa reunión con el secretario autonómico, Daniel McEvoy. Ha enviado el calendario de negociación y se ha limitado a incorporar en el mes de marzo el “lnicio de la negociación para la mejora de las condiciones laborales del profesorado”. "Sin fecha concreta ni sin saber qué temas son los que se negociarán", señalan fuentes sindicales.

Para los sindicatos convocantes de la huelga del pasado 11 de diciembre, y de los paros previstos cada mes en Castellón, Valencia y Alicante -el próximo será el día 21-, esta propuesta "es una broma que ni el comité de huelga ni el profesorado movilizado durante estos últimos meses para conseguir mejoras salariales y laborales, están dispuestos a aceptar".

Fecha tope: el 3 de marzo

Cabe recordar que los representantes del profesorado trasladaron una propuesta concreta de fechas para negociar en un mes los temas de la plataforma (incremento salarial, reducción de ratios y burocracia, mejora de las infraestructuras, reversión de los recortes y mejora de la enseñanza en valenciano).

Es por eso que los cuatro sindicatos han solicitado una reunión urgente con la consellera, Carmen Ortí, para que "se inicien de forma inmediata las negociaciones, empezando por los incrementos salariales y se especifican los temas a negociar". Como fecha tope para empezar esta negociación, los sindicatos se marcan "el 3 de marzo".

Por otro lado, el comité de huelga no renuncia a la convocatoria de nuevas movilizaciones, sin descartar la convocatoria de jornadas de huelga, y anima en los centros que todavía no lo han hecho a firmar el manifiesto unitario para presentarlo a la Consellería. Stepv, CSIF, CCOO y UGT han tenido "mucha paciencia durante todo este curso, pero la paciencia se acaba y hace falta negociaciones claras y con un calendario concreto y no inconcreciones que el único que pretenden es dilatar en el tiempo el inicio de las negociaciones", señalan unánimemente.