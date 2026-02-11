Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre de tiendaNoche tropicalEmpleo nueva franquiciaIncendio Vila-realConciertos Magdalena 2026Circula a 185 km/h
instagramlinkedin

Los taxistas de Castellón, Valencia y Alicante convocan un paro de 24 horas

Temen que la sentencia del TSJCV genere una liberalización total de las VTC en la Comunitat

Los taxistas 'toman' Castelló para denunciar el desembarco masivo de los VTC

Los taxistas 'toman' Castelló para denunciar el desembarco masivo de los VTC

Manolo Nebot

Las Asociaciones representativas del Taxi de la Comunitat Valenciana han llegado al acuerdo para convocar un paro de 24 horas, desde las 6.00 horas del próximo miércoles 25 de febrero de 2026 hasta las 6.00 horas del 26 de febrero.

Sentencia del TSJCV

El sector ha explicado, en un comunicado conjunto, que lleva meses esperando que la Generalitat "devuelva el equilibrio entre los dos sectores, agravado por la ultima sentencia del TSJCV, que aunque no es firme, puede generar la liberalización total de las VTC en la Comunidad Valenciana".

La intención... no basta

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, anunció este martes la "inminente aprobación" por parte del Consell de un decreto para asegurar la viabilidad del taxi "como servicio público esencial".

Las asociaciones han agradecido "profundamente la buena intención del conseller", pero han adenunciado que "el sector se encuentra en una situación, en la que su supervivencia pende de un hilo". "Hablamos del futuro de más de 7000 familias", han señalado.

"El conseller se ha mostrado siempre del lado del sector, pero llevamos años oyendo promesas y en este momento no tenemos ni texto ni plazos de aprobación del decreto", han señalado las asociaciones. Por ello, han convocado a todos los taxistas de la Comunitat Valenciana a manifestarse en el Palau de la Generalitat.

Noticias relacionadas y más

Precedente

Hay que recordar que no es la primera vez que el sector del taxi en Castellón protesta contra las VTC. El pasado mes de noviembre convocaron una marcha lenta en la que participaron más de 60 taxistas de la provincia de Castellón. Los participantes cortaron la circulación en la avenida del Mar de la capital de la Plana  y, tras recorrer las principales calles de la ciudad, desembocaron en la sede provincial de Transportes para protestar por el desembarco masivo de vehículos de transporte con conductor (VTC) en la Comunitat Valenciana y la proliferación de esta clase de automóviles que amenazan con superar el número de taxis que operan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inditex cierra una de sus tiendas del centro comercial Salera de Castellón
  2. Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
  3. El centro comercial Salera de Castellón confirma el regreso de una gran marca de moda
  4. Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero
  5. Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas
  6. Alegría en un pueblo de Castellón: la Lotería Nacional deja un gran premio vendido en un estanco
  7. Emergencias establece la alerta por nevadas en Els Ports
  8. Terremoto de magnitud 2.9 en el interior Castellón: los bomberos activan un seguimiento ante posible daños

El PSPV urge a la Diputación que exija al Consell la ejecución de las infraestructuras en "vía muerta" en Castellón

El PSPV urge a la Diputación que exija al Consell la ejecución de las infraestructuras en "vía muerta" en Castellón

Barrachina afea al Gobierno la exclusión de Castellón de las ayudas por los daños de la borrasca 'Harry'

Barrachina afea al Gobierno la exclusión de Castellón de las ayudas por los daños de la borrasca 'Harry'

La Diputación de Castellón reivindica al Gobierno una apuesta clara por la cogeneración en su apoyo al sector cerámico

La Diputación de Castellón reivindica al Gobierno una apuesta clara por la cogeneración en su apoyo al sector cerámico

Matías cierra el último videoclub de Castellón: "A la gente cada vez le gusta menos el cine y todos los meses perdía clientes"

Matías cierra el último videoclub de Castellón: "A la gente cada vez le gusta menos el cine y todos los meses perdía clientes"

Los taxistas de Castellón, Valencia y Alicante convocan un paro de 24 horas

Violeta Mangriñán cumple el sueño de su abuela: Así es su nueva casa 'de cuento' en un pequeño pueblo de Castellón

Violeta Mangriñán cumple el sueño de su abuela: Así es su nueva casa 'de cuento' en un pequeño pueblo de Castellón

El Consell retoma el proyecto para ampliar la Ciudad de la Justicia de Castellón

El Consell retoma el proyecto para ampliar la Ciudad de la Justicia de Castellón

La reacción de Vox a la presencia del PP en una charla sobre regularización de inmigrantes en Castellón

La reacción de Vox a la presencia del PP en una charla sobre regularización de inmigrantes en Castellón
Tracking Pixel Contents