La UJI bate nuevos récords en investigación: capta 48,9 millones en 289 proyectos en I+D+i

La Universitat Jaume I (UJI) bate un nuevo récord. Y lo hace en un campo en el que es punta de lanza de las universidades valencianas: en investigación y transferencia, principalmente en cinco sectores clave en la economía de Castellón como son la agricultura, el agua, la industria azulejera y la química, junto a la informática, con un sector primario y una industria que apuestan firmemente por la I+D+i made in UJI y su talento.

Según los datos de los vicerrectorados de Investigación y de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica, el campus público de Castellón cerró el pasado 2025 sumando 48,9 millones de euros captados en concurrencia competitiva en 289 proyectos vigentes, anuales o plurianuales.

Supera, así, el techo alcanzado el año anterior, con 32,5 millones en 212 iniciativas, y duplicando casi los 25 millones de 2022, en una curva ascendente sin fin y en crecimiento continuado y cada vez más internacional. Son ya uno de cada cuatro proyectos, 35 (23%) las que confían en Riu Sec desde fuera de España, con un importe sumatorio de 11,2 millones. Por debajo, aún, de los proyectos de ámbito estatal, que son mayoría, con un 48%; y acercándose a los de ámbito autonómico (el 29%).

«En este momento, la financiación en vigor para I+D en la UJI logra un máximo histórico; hemos conseguido incrementar el de 2024, que ya marcaba un máximo" Jesús Lancis — Vicerrector de Investigación

Casi 10 millones en un año

Cifra sobre cifra, cabe destacar además que solo en el último año se han logrado 73 nuevos proyectos, que suman una financiación de 9,9 millones, el 55% de ámbito estatal, el 29% valenciano, y el 16% internacional.

También a través de concurso, la UJI mantiene en 2025 61 proyectos en vigor de colaboración con empresas por un importe de 15,9 millones de euros; de los cuales, 18 contratos, con un valor total de 2,9 millones, se han realizado durante el último año.

La tecnología es uno de los sectores con más transferencia. / Mediterráneo

Jesús Lancis, vicerrector de Investigación, explica que «en este momento, la financiación en vigor para I+D en la UJI logra un máximo histórico». «Hemos conseguido incrementar el de 2024, que ya marcaba un máximo, aunque, sin embargo, hay una ralentización del crecimiento por finalización de programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)», señala.

No obstante, la UJI está muy bien posicionada a nivel estatal en nivel de financiación, la 14ª de 47 universidades, a la cabeza en la captación de recursos europeos, entre ellos los del MRR, elemento principal de los fondos europeos Next Generation EU, con «una ratio del 6,5%, por encima de la media española y solo superada en la Comunitat por la Universitat Politècnica de València», según el informe de la Fundación CyD.

Proyectos del Plan Estatal de Investigación en la UJI. / Damián Llorens

«En los últimos años, la Jaume I ha conseguido consolidar la apuesta por la transferencia e intercambio de conocimiento con la sociedad, aumentando el abanico de convocatorias competitivas a las cuales se concurre con empresas" David Cabedo — Vicerrector de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica

774 contratos con empresas

Por su parte, David Cabedo, vicerrector de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica, pone el foco en que, «en los últimos años, la Jaume I ha conseguido consolidar la apuesta por la transferencia e intercambio de conocimiento con la sociedad, aumentando el abanico de convocatorias competitivas a las cuales se concurre con empresas, apoyando a la creación y crecimiento de spin-off basadas en resultados de investigación y fortaleciendo la colaboración entre investigadores y empresas del territorio en numerosos proyectos de innovación».

La UJI se posiciona como agente clave en la transferencia de conocimiento al territorio, un hecho si se atiende a la investigación contratada, en paralelo a la de concurrencia competitiva, que suma 774 contratos de transmisión tecnológica, por un importe de 3,9 millones de euros. Los han firmado 136 empresas y administraciones, de las cuales 21 (15,4%) tienen un carácter internacional. Esa exportación de I+D+i se va a más de 10 países, con clientes de Reino Unido, Alemania, Irlanda, Francia, Suiza, Bélgica, Países Bajos o Dinamarca, Jamaica y Estados Unidos.

Investigadores de primer nivel A la variedad de procedencia de los fondos captados, se suma el posicionamiento del campus castellonense para impulsar la formación de personal investigador (con varias convocatorias estatales y autonómicas) de primer nivel, con proyectos de transición ecológica y digital, materiales avanzados, ciencias marinas y agroalimentación. La UJI ha incorporado este curso a 113 nuevos investigadores con contrato predoctoral, potenciando además convocatorias como las Ramón y Cajal, María Goyri o Plan GenT.

Esa investigación de impacto ha llegado, en los últimos años, a espacios de referencia como el Laboratorio Europeo de Investigación Nuclear, la Organización Mundial de la Salud o la Fundación Europea por el Clima. A ellos se suman las sinergias generadas y compartidas con grupos de otros países e instituciones en consorcios europeos como el EDUC, que dan alta visibilidad a esta innovación.