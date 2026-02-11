Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viento huracanado en Castellón: las rachas superan los 150 kilómetros por hora en un municipio

Aemet ha establecido la alerta naranja cara al viernes

Alberto Campos

Castellón

Castellón ha vivido este miércoles una jornada caracterizada por los fuertes vientos, un episodio meteorológico que tendrá continuidad durante los próximos días. No en vano, la Agencia Estatal de Meteorología ha establecido la alerta naranja en la provincia cara al próximo viernes.

Han sido varios los municipios donde, según las mediciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), se han superado los 100 kilómetros por hora. Pero ha habido uno que ha marcado el récord absoluto, y con diferencia. Ha sido Xodos, donde las rachas han alcanzado los 151 km/h. El resto de localidades donde las torres de Avamet han marcado tres dígitos han sido:

  • Xert 134
  • Lucena 123
  • Olocau del Rey 122
  • Atzeneta del Maestrat 116
  • Sant Mateu 110
  • Betxí 111
  • Benicàssim 106

Sin embargo, como informan desde Emergències 112 CV, la fuerza del viento no ha provocado por el momento incidencias de importancia.

Caída de árboles y objetos

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos indican que han tenido que movilizar unidades para retirar árboles y otros elementos caídos en la vía pública. Ha sido en Nules, Burriana , Onda, La Vall d’Uixó y El Toro.

