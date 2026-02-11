Violeta Mangriñán cumple el sueño de su abuela: Así es su nueva casa 'de cuento' en un pequeño pueblo de Castellón

Violeta Mangriñan ha cumplido uno de sus deseos. La creadora de contenido, nacida en la Vall d'Uixó, ha anunciado a través de sus redes sociales que ha comprado una casa en Aín, un pequeño municipio del interior de la provincia, al que está profundamente vinculada.

“Después de 7 años esperando encontrar una casita en el pueblo hoy ya es una realidad, la espera ha valido la pena y creo que mi iaia ha tenido mucho que ver”, ha compartido emocionada. En el mismo mensaje, la ‘influencer’ explica el significado familiar que tiene esta adquisición: “Sé muy bien la ilusión que le hacía ver a todos sus nietos y bisnietos pasar las vacaciones allí todos juntos y así será”.

Mangriñan reconoce que la vivienda necesitará una transformación importante. “Se viene un antes y después heavy porque la casa es súper antigua pero con muchas posibilidades y pienso dejarla de cuento”, asegura, adelantando que el proceso de reforma marcará una nueva etapa que previsiblemente compartirá con sus seguidores.

Aín, el lugar elegido por la influencer, es un municipio situado en la vertiente septentrional de la sierra de Espadán, cerca del pico Espadán (1.039 metros). Rodeado de montañas y conocido por su entorno natural, el término municipal destaca por su biodiversidad y por un paisaje dominado por alcornoques y pinares.

La relación de Mangriñan con este enclave no es nueva. Tras la pandemia del covid, su madre ya se instaló en la localidad, reforzando el vínculo familiar con el pueblo. Ahora, con esta compra, la creadora de contenido consolida ese regreso a sus raíces y convierte Aín en uno de sus puntos de referencia.

Recientemente, tras pasar un periodo en Aín, publicó el siguiente mensaje en redes sociales: "Todos deberíamos tener un pueblito donde recargar el corazón con los nuestros cuando lo necesitamos. He sido muy feliz estos días con mi gente, he vuelto a Madrid con el corazón lleno".