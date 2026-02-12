Aemet intensifica sus avisos por rachas de viento en Castellón

Al mismo tiempo que la borrasca Nils se despide de Castellón para el final de este jueves, la provincia se prepara para la llegada de un nuevo fenómeno de estas características que lleva por nombre Oriana. Es la decimoquinta borrasca desde que empezó el otoño y la novena desde que empezó el año.

Los modelos indican que este sistema provocará rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas entre el viernes y el sábado en España. "Oriana puede ser, al menos por unos días, la última borrasca de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre", afirman desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los bomberos de la Diputación han actuado ante numerosos incidentes relacionados con el viento. / SIAB

Los pronósticos apuntan a que esta borrasca podría descargar con fuerza en varios puntos de la península Ibérica y, sobre todo, en la fachada mediterránea. Así, al menos hasta el sábado, se espera una jornada especialmente adversa a nivel meteorológico. Después, los mapas indican que se desplazará hacia Italia. A corto plazo, no se vislumbra la llegada de más borrascas atlánticas aunque la situación podría cambiar en próximas actualizaciones.

Avisos naranjas

En Castellón, la Aemet mantiene para este jueves avisos amarillos por fuertes rachas de viento en el interior norte y sur de la provincia de Castellón. Pero, a pesar de las fuertes rachas de viento, el cielo se mantendrá soleado y, de nuevo, las temperaturas superarán los 20º en la mayor parte de la provincia.

Por su parte, el viernes el nivel del aviso por viento aumenta a naranja en el interior norte de la provincia y será amarillo en el resto de Castellón. La novedad es que, para el sábado, se intensifica la alerta por las fuertes ráfagas y el aviso naranja se establece para toda la provincia, al igual que sucede en gran parte de Teruel y de Tarragona.

Las fuertes rachas de vientos se resisten a perder protagonismo en Castellón. El temporal provocado por la borrasca Nils ha causado numerosos daños en distintos puntos de la provincia. El fuerte viento ha sido causa del levantamiento de techos en algunas viviendas y edificios públicos, la caída de numerosos árboles y desperfectos en vehículos.

Incidencias por viento

Estas ráfagas ha obligado a intervenir a los servicios de emergencia en diferentes municipios. El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado que, desde el miércoles hasta las 10.00 de la mañana de este jueves, se han realizado 24 intervenciones en relación al episodio de viento vivido en la provincia.

De estas, 10 han sido por retiradas de árboles caídos a la vía pública y 14 por saneamiento y retirada de elementos varios especialmente techados y planchas de estructuras de viviendas.

Las fuertes rachas de viento continúan durante la mañana de este jueves siendo Xodos, otra vez, la localidad donde se ha registrado el mayor dato, con 121 km/h. La Serratella, Olocau del Rei, la Pobla de Benifassà, Xert, Culla, Ares del Maestrat y Benicàssim también han sobrepasado los 100 km/h.

Por su parte, en la noche del miércoles, Xodos ha llegado a los 151 km/h y Xert ha marcado rachas de 134 km/h. También en Nules se ha llegado a los 122 km/h.