Más y más alumnas de Ciencias en la UJI pero aún son solo una de cada tres matriculadas

Con unas cifras al alza, «esperanzadoras», pero que aún están lejos de la paridad. La Universitat Jaume I (UJI) celebró ayer el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia con una agenda de actividades para dar visibilidad a las alumnas, profesoras e investigadoras, las científicas del campus, y demostrar que estudiar un grado científico o tecnológico es también cosa de ellas, y no solo de ellos.

En los últimos cinco cursos, la Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE) del campus de RiuSec ha vivido un boom en femenino y ha crecido un 20% la presencia de alumnas en las aulas: las mujeres suponen ya una de cada tres matrículas, con 1.187 inscritas de los 3.328 alumnos que pueblan la facultad; y son mayoría en cuatro de las carreras: Arquitectura Técnica (53,8%), Química (55,6%), Biología y Bioquímica Molecular (77,7%) y Diseño industrial (54,3%).

Profesoras, investigadoras, técnicas de laboratorio y estudiantes de la Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals de la UJI celebraron el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. / Damian Llorens / UJI

Ana Piquer, directora de la ESTCE, señala que «el incremento de talento femenino en la facultad es importantísimo, pero aún estamos lejos de la igualdad, con carreras con muy bajo nivel de mujeres, como Robótica, Informática o ingenierías como la Eléctrica o Mecánica».

Iniciativas todo el curso

«Es un tema cultural, que supera todas las iniciativas que hacemos desde la UJI para que las jóvenes sepan qué es investigar y le cojan el gusto, que vean que no es cosa de hombres y que opten por la carrera científica, y en la UJI», dice.

La rectora, Eva Alcón, en una jornada con exposiciones, conferencias y charlas en el campus, Nules, Soneja y Ribesalbes, para visibilizar el papel de la mujer en la ciencia, señaló que «conmemorar esta fecha es reconocer que el conocimiento, la ciencia, como construcción colectiva, avanza e impacta mejor cuando incorpora todas las miradas, todo el talento. Pero también significa recordar que la igualdad en el campo científico aún no es un punto de llegada: es un proceso de acción continua».

Al acto institucional, presidido por la rectora, asistieron los vicerrectores de Investigación, Jesús Lancis, y de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica, David Cabedo, la directora de la Escuela de Doctorado, Mercè Correa, y el director de la Unidad de Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana (UDCicC), Lluís Martínez. / Damian Llorens / UJI

Teresa Ripollés: "La ciencia no es individual, es colectiva" La investigadora del Instituto Universitario de Ciencia de Materiales (ICMUV) de la Universitat de València, Teresa S. Ripollés, explicó durante su conferencia los pasos que le han permitido dirigir un grupo de investigación. La vicepresidenta de la Asociación Accent (Científicas y Científicos de Excelencia del Plan Gen-T), que estudió el grado, el máster y el doctorado en la Universitat Jaume I de Castellón, ha narrado sus primeros contactos con grupos de investigación de Castellón desde que ingresó en la universidad y cómo esto le facilitó realizar varias estancias en otros centros europeos y interesarse más por la investigación. La carrera investigadora de Ripollés se ha desarrollado en el campo de las células solares, en concreto las vinculadas a la perovskita híbrida, con el fin de crear nuevas formulaciones que puedan aplicarse a dispositivos fotovoltaicos o emisores LED. Ahora dirige un equipo como investigadora posdoctoral del Plan GenT de la Generalitat Valenciana en la Universitat de València, enseña en el Grado de Química y también forma parte como investigadora de una unidad asociada con el CSIC. Trabaja con síntesis de materiales, nuevos materiales de transporte o componentes como los memristores. Para acabar, la investigadora ha remarcado que «la ciencia no es individual, sino colectiva, y para llegar a las soluciones que necesita la sociedad es necesario trabajar conjuntamente».

Persisten los desequilibrios

Alcón señaló asimismo que en la UJI «los indicadores dibujan un escenario de progreso con matices. Aunque en los últimos cuatro años se ha podido lograr la paridad de género en los equipos de investigación y las investigadoras ya representan un 46%, son avances que coexisten con desequilibrios aún presentes, como los de las áreas STEM y la brecha en la carrera investigadora». Alcón explicó que «la visibilidad de las investigadoras líderes es esencial». «Las científicas que hoy ocupan espacios de reconocimiento no solo promueven el conocimiento, sino que transforman el imaginario colectivo y tienen un impacto directo en las aspiraciones de las niñas y los jóvenes», concluyó.

Charla principal de la jornada de la Niña y la Mujer en la Ciencia en la UJI. / Damián Llorens

Importancia de la visibilidad

Correa destacó en su discurso la importancia de fomentar entre el futuro investigador el hábito de «contar y explicar lo que se hace» para promover futuras vocaciones científicas, informar a la sociedad y mostrar el papel de la mujer en la carrera científica. La directora de la Escuela de Doctorado de la UJI ha asegurado que este aspecto sería «uno de los pilares centrales de la formación transversal de los doctorandos».

Por su parte, el director de la UDCicC comentó que «la igualdad en el mundo académico, pero también en el resto de la sociedad, y la lucha por un futuro de progreso compartido son un desafío para todos». Martínez ha destacado especialmente las actividades que realizan los investigadores de Castellón en los centros de la provincia para «celebrar el talento de las mujeres en la investigación» y lograr un diálogo directo entre investigadoras y estudiantes, un área de referencia para las científicas que trabajan por el bienestar colectivo.