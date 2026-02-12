La Cámara de Castellón abre los actos de su 125º aniversario con una charla que defiende potenciar la industria

La Cámara de Comercio de Castellón celebra sus primeros 125 años de existencia. La institución ha sido testimonio de todos los cambios que ha experimentado la provincia y sigue pendiente de las novedades que vendrán en el futuro.

Es por ello que el primer acto del calendario de actividades programado con motivo de esta efeméride es una jornada dedicada a los desafíos de las empresas europeas en este momento de incertidumbre geopolítica. La protagonista de esta sesión ha sido la economista y exeurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero.

Una jornada sobre geopolítica y empresa

Durante su ponencia, Rodríguez-Piñero, actual Asesora Senior en Comercio Internacional en EPPA (Bruselas), analizó cómo la incertidumbre internacional está reconfigurando el papel de la Unión Europea. La experta subrayó que, en este escenario incierto, las empresas deben adaptarse para ganar competitividad y aprovechar los nuevos nichos de crecimiento que ofrece el mercado global.

Ponencia de Inmaculada Rodriguez Piñero / Mediterráneo

Uno de los puntos clave de la jornada fue la reivindicación de una política industrial sólida como pilar fundamental, especialmente para las empresas del sector cerámico. Rodríguez-Piñero destacó que el fortalecimiento de la industria no solo es una cuestión de competitividad, sino una necesidad estratégica para que las empresas de Castellón y del resto del continente puedan operar con resiliencia en el actual tablero geopolítico.

Defensa de la industria cerámica

Este primer acto marca el inicio de una serie de celebraciones con las que la Cámara de Comercio de Castellón busca poner en valor sus 125 años de servicio al tejido empresarial, reafirmando su papel como puente entre las instituciones y la realidad económica local.

Rodríguez-Piñero es una gran conocedora del tejido industrial de Castellón, sobre todo de la cerámica. Un sector que ha tenido en cuenta durante su estancia en el Parlamento Europeo, donde llegó a presidir el grupo de eurodiputados defensores de la industria azulejera.

Intervención de la presidenta de la Cámara. / Mediterráneo

Programa del 125 aniversario

En cuanto a las actividades de aniversario de la Cámara, en los próximos meses se combinarán jornadas empresariales como esta, además de eventos culturales y una edición especial de los premios que anualmente concede la institución. También se ha solicitado la presencia de la Casa Real, con el fin de que puedan acompañar a la entidad en alguno de los actos centrales.