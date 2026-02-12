La Diputación de Castellón aboga por construir una sociedad que garantice la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

La Diputación de Castellón aboga por construir una sociedad igualitaria, que garantice la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Una premisa en la que se enmarcan las actividades que impulsa en el marco del Día Internacional de la Mujer, fijando la jornada central el jueves 5 de marzo.

Será entonces, según avanzan, cuando se celebre la gala Construïm Juntes, un acto en el que se reconocerá a Mª Carmen Miralles, con más de 30 años de experiencia en el sector del juguete, tras acordarlo así el Consell Provincial de la Dona. Figura clave en la evolución de Todojuguete y presidenta de la Asociación Networking Directivas de Castellón, el galardón pone en valor su trayectoria profesional, su liderazgo empresarial y su firme compromiso con la igualdad en el ámbito económico y social de Castellón.

El galardón nace con el propósito de visibilizar el esfuerzo, la trayectoria y el impacto de mujeres castellonenses que han dejado huella en distintos ámbitos como la cultura, la ciencia, el deporte, la empresa, la educación o la política.

Conferencia y actuación

Su entrega tendrá lugar en un acto que se desarrollará a partir de las 18.30 horas en el Salón de Recepciones del Palau Provincial y, además de ello, la jornada se completará con la conferencia Cuenta contigo, a cargo de Patri Psicóloga, quien mostrará al público asistente las herramientas y la importancia de tomar las riendas de nuestra propia vida y alcanzar así nuestros objetivos personales, profesionales y deportivos. La actuación musical del grupo de cuerda DÄZS Quartet pondrá el broche de oro a la jornada y para participar habrá que realizar una inscripción previa.

Como ha incidido la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, “es necesario seguir apostando de forma firme y decidida por políticas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar que garanticen los derechos de igualdad entre mujeres y hombres”.

La dirigente provincial ha puesto en valor el trabajo que realiza el área de Igualdad, con la diputada Marisa Torlà al frente, “por seguir reforzando el compromiso de esta institución por lograr una sociedad justa e igualitaria”.

Impulsar políticas públicas

Más allá, con tal de promover la igualdad, el pleno que tendrá lugar el martes, día 17, abordará una moción para seguir impulsando políticas públicas, ya que “solo así, avanzaremos hacia una sociedad plenamente democrática, igualitaria, inclusiva y libre de violencia contra las mujeres", ha defendido Torlà.

La institución provincial subraya que desde el ámbito local se debe seguir con el compromiso de construir una sociedad igualitaria, que garantice los derechos de todas las personas, así como la participación en la vida local. “Porque la igualdad de género no es una cuestión de un día, ni de un mes, debe ser un compromiso ineludible de toda la ciudadanía en su conjunto”, ha subrayado la diputada

A través de la moción presentada al pleno, el gobierno provincial aboga porque el 8 de marzo debe consolidar lo alcanzado para poder seguir andando caminos de igualdad entre todas las personas, contribuyendo a un mundo libre de violencia, emprendedor y solidario, una tierra productiva, colaborativa, corresponsable, conciliadora y justa, en definitiva una sociedad igualitaria en libertad.

Junto a la moción que se aprobará en pleno, el próximo 5 de marzo se llevará a cabo la lectura del manifiesto con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, para reivindicar la igualdad real y efectiva de oportunidades y derechos y sensibilizar a la sociedad en la necesidad de trabajar unidos para promover y construir esa necesaria igualdad.