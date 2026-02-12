Castellón suma 13.000 habitantes y duplica el incremento medio de España

La población castellonense sigue creciendo, y lo hace gracias a la llegada de migrantes. Castellón sumó 12.978 habitantes en el 2025 y se planta en el 2026 con un censo de 640.598, impulsado por la nueva ola migratoria procedente, sobre todo, de Latinoamérica, de países como Colombia y Venezuela, que se posicionan en el podio junto con los nouvinguts de Rumanía y Marruecos. Lo dice el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta continua de población (ECP) a 1 de enero, que presenta una foto fija de crecimiento demográfico en toda España, donde, por primera vez, se han superado los 10 millones de inmigrantes; y especialmente significativa en la Comunitat, donde la provincia, junto a Valencia y Alicante, están en el top 11 de las que más crecen, un ránking encabezado por Madrid y Barcelona.

El incremento anual se sitúa en Castellón en un 2%, poco más del doble que la media estatal, del 0,90%, y con un crecimiento por encima del 1,75% autonómico. La Comunitat rebasa ya la cifra de los 5,5 millones de habitantes y deja ver un dato: De cada 100 españoles, 11 residen en territorio valenciano.

La inmigración, clave del crecimiento

La ECP revela, asimismo, que Castellón aglutina 148.676 habitantes nacidos en el extranjero (23,2% de la población), una cifra mayor que los 128.038 de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisición de la nacionalidad española, que están viviendo un auténtico boom en los últimos años para regularizar su situación y obtener el DNI español.

Gente, de compras en el centro de Castelló. / Kmy Ros

Además, con las cifras globales negro sobre blanco, la población extranjera crece en Castellón en 12.032 personas en apenas un año, una tendencia continuada desde 2023, y que supone en el pasado ejercicio el 93% del incremento.

El profesor de Geografía Humana de la UJI Javier Soriano señala que "con una tasa de natalidad estancada o a la baja en Castellón, el crecimiento demográfico y, por tanto, el sustento del sistema del bienestar, viene con la llegada de migración". Explica, además, que "a Rumanía y Marruecos, que son las principales comunidades inmigrantes de la provincia, con segundas y terceras generaciones ya nacidas aquí, se suman en los últimos tres o cuatro años las latinoamericanas, con Colombia y Venezuela a la cabeza; y Ucrania, que llegan para dejar atrás la guerra persistente".

Concentración en el litoral

Esta población se concentra, sobre todo en apenas una veintena de municipios concentran el 95% de los nuevos vecinos que se instalan en el territorio, la mayoría además del litoral.

Así lo muestra la última actualización de los datos del padrón municipal recogidos por el Institut Valencià d'Estadística (IVE) a partir de los resultados del Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha de 1 de enero del 2025 (siempre se publican a año vencido). El aumento demográfico lo encabeza Castelló, con 3.332 nuevos residentes, llegando a 183.711 vecinos. Le sigue Vila-real, con 1.118 nuevos residentes y un total de 53.623. Y cierra el top-3 Burriana, con 988 más y un total de 37.915, si bien su ayuntamiento sostiene que este año superan ya los 40.000.