Castellón se vuelca con el eclipse total: hoteles llenos y fiebre por las gafas a falta de seis meses

La provincia de Castellón se está volcando cada vez más con el eclipse total que se podrá disfrutar en la provincia dentro ahora de justo seis meses, el próximo 12 de agosto. El sector turístico concentra, por el momento, gran parte del impacto medible, con hoteles ya con el cartel de completo, mientras las ópticas disparan la demanda de gafas protectoras y las autoridades preparan dispositivos especiales.

La cita resultará histórica, pues es necesario remontarse hasta el 17 de abril de 1912 para encontrar el último eclipse solar total que se pudo ver en la península Ibérica, hace más de un siglo. Todavía antes hay que acudir para hallar un precedente en la provincia, en 1905.

El interior, al frente

Activada la cuenta atrás para el fenómeno, la demanda crece y crece conforme se acerca la fecha, siguiendo la tendencia que ya recogió este diario. "Ya hay hoteles, aunque no muy grandes, que han colgado el cartel de completo en Castellón", apunta el presidente de la patronal hotelera Hosbec en Castellón, Javier Gallego, quien sitúa el interior como uno de los puntos más cotizados para disfrutar del eclipse total, que se convierte en un broche de oro en plena temporada alta para el sector.

"Se nota mucho interés que se concreta en reservas", valora también el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí, quien detalla que el tirón hasta la fecha se siente en especial en el norte de Castellón, "aunque es extensivo a toda la provincia".

Otro ejemplo lo aporta una de las principales plataformas de reservas on line. "El 96% de los alojamientos ya no están disponibles para estas fechas", advierte el portal Booking al realizar una búsqueda para alojarse entonces en la provincia.

Interés nacional e internacional

¿Y de dónde vendrán los visitantes? Pues aquí el perfil será heterogéneo, con la previsión de que vengan turistas tanto nacionales como internacionales. "Hay mucha curiosidad que atrae a gente de muy diversa procedencia", considera Martí. Y es que, el interés de foráneos se sumará al típico perfil de visitante español de esas fechas, de puntos como Aragón, Madrid, Cataluña o la propia Comunitat Valenciana.

Mientras, establecimientos como la óptica San Blas de Castelló confirman un repunte de las ventas de gafas protectoras. "Para Reyes la gente ya nos las pedía para regalar y ahora cada vez nos las demandan más y nos preguntan, por lo que nos hemos provisto de ellas para atender la demanda", declara su gerente, Elisa Llorens.

También las autoridades adoptan medidas para tenerlo todo previsto. Es el caso de la Dirección General de Tráfico (DGT), que en su estrategia de regulación, aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevé ese día un plan especial de seguridad vial en la provincia y el resto de territorios en los que se podrá ver el eclipse para minimizar el riesgo y evitar complicaciones, en línea con los que acostumbra a activar en momentos en los que se producen numerosos desplazamientos.

Son numerosos además los ayuntamientos, como es el caso del de Castelló, que organizan actividades para sumar atractivos y complementar la oferta con el fenómeno como protagonista, a lo que habrá que añadir iniciativas de sensibilización con tal de que la ciudadanía disfrute del momento histórico sin riesgos.