Compromís pide declarar Castelló zona tensionada para limitar el precio del alquiler

Compromís ha instado este jueves a declarar Castelló zona tensionada para limitar el precio del alquiler al ser la capital de la Comunitat Valenciana que experimenta una subida más elevada.

Así lo ha defendido el síndic de la coalición, Joan Baldoví, en una comparecencia ante los medios en la capital de la Plana, acompañado de otros cargos como María José Calabuig, Verònica Ruiz, Vicent Granel, David Guardiola, Ignasi Garcia o Pau Sancho. Lo ha hecho además en el Raval Universitari, junto a las obras de los bautizados como minipisos que se están desarrollando en un bajo.

Al frente

"Castelló es la ciudad valenciana donde más han subido los precios del alquiler", ha apuntado Baldoví, quien ha lamentado que "el gobierno de PP y Vox no ha hecho absolutamente nada, al contrario, facilitan que se puedan hacer estas infraviviendas para luego hacer negocio y alquilarlas a precios absolutamente prohibitivos".

El síndic de Compromís ha contrapuesto el modelo de la coalición con el de la derecha. "Nosotros queremos acabar con la especulación", ha sentenciado, considerando que para ello "se debe declarar Castelló zona tensionada". "PP y Vox no tienen valentía para hacerlo", ha afeado Baldoví, quien también ha instado a construir vivienda pública, al duplicarse el número de demandantes en la zona, que alcanza los 3.000, según ha detallado. Además, ha planteado recuperar el sistema de tanteo y retracto para aumentar el parque público.

"Tenemos alternativa"

La coalición, de hecho, ha puesto en marcha una web (vivenda.compromis.net) "para decirle a la gente que tenemos una alternativa a la situación que hay ahora mismo de crisis de la vivienda y que al final son propuestas que estamos trabajando desde las diferentes institucions en las que estamos", ha añadido Calabuig.

Garcia, portavoz en la capital de la Plana, ha incidido en la inacción ante el desarrollo de pisos de reducidas dimensiones en bajos: "La primera vez que Compromís por Castelló avisó fue en mayo del 2021 y en todo este tiempo Begoña Carrasco y el PP lo que han hecho es dar la espalda a los vecinos", ha apuntado.