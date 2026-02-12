Daisy vino a Castellón huyendo de la violencia en Colombia: "No podemos regresar"

A Daisy se le quiebra la voz cuando habla de Colombia. A sus años —“a esta edad nadie se quiere desplazar a otro país”, reconoce— dejó atrás su casa, su vida y su tranquilidad para proteger a su familia. Este martes se sentó en una de las sillas de la Cámara de Comercio de Castellón, durante la charla informativa sobre la regularización extraordinaria organizada por VillaColombia, con la esperanza de encontrar una salida administrativa a una historia marcada por la violencia.

“Nosotros vinimos en el 2024, con mi nieto, mi hija y mi esposo”, cuenta. En Colombia, recuerda, “teníamos la casa y vivíamos bien”. Pero la estabilidad se rompió de golpe. “Nos vinimos porque tuvimos desplazamiento allá por la violencia, porque al nene se lo iba a llevar a la guerrilla”, explica. La decisión no fue improvisada: “Pusimos la denuncia y no quería que nos pasara algo”.

La respuesta que recibió fue tan clara como devastadora. “La policía misma me dijo que en el momento que hiciera la declaración saliéramos, porque ellos no me podían proteger ni a mí ni a mi grupo”. Ya tenían una hija en Castellón.

Un asilo que no llega

Desde su llegada, la familia ha intentado regularizar su situación. “Empezamos a ver si pedíamos el asilo. Y todavía no se ha podido”, relata con frustración. “Llevamos acá desde el 2024 y mira dónde vamos”. Describe trámites lentos, llamadas sin respuesta y una sensación constante de incertidumbre. “Llamábamos y llamábamos y no conseguía el asilo”.

El miedo no se ha ido. Solo ha cambiado de forma. “Nos da miedo que nos regresen por el problema que tenemos”, confiesa. Por eso acudió a la charla informativa sobre la regularización extraordinaria: busca una alternativa que les permita quedarse sin vivir pendientes de una resolución que no llega. “Nos gustaría ver si nos podemos adherir a la regularización, porque a Colombia no podemos volver”.

Lo repite varias veces, como quien necesita convencerse de que alguien la escuchará: “Nosotros no podemos regresar”.

Integración

Sobre su integración en Castellón solo tiene buenas palabras. "Acá es maravillosa la gente. Estamos muy agradecidos con los colegios, con los médicos, todo el mundo nos ha tendido la mano", señala.