Dayana, colombiana: "Me imagino mi vida en Castellón: es una ciudad con muchas oportunidades"

Dayana es una joven de Colombia que reside en Castellón. Este martes asistió a la charla informativa organizada por Villa Colombia en la Cámara de Comercio para informar sobre el proceso de regularización extraordinaria pues considera que podría beneficiar especialmente a su hijo, menor de edad.

"Mi nombre es Dayana, llevo un año y medio más o menos aquí en España. Vinimos con mi familia desde Colombia, desde Medellín", señala. En estos momentos se encuentra estudiando segundo año de Asistencia a la Dirección. En ese sentido, explica que "solicité una residencia por estudios. He estado regular, me hicieron la prórroga. En este momento estoy legal aquí en España", manifiesta.

La cuestión que le preocupa es su hijo, que tiene 10 años y está también estudiando. En ese sentido, le gustaría saber cómo tratar de adherirse a la ley con su hijo. "Según lo que leímos en el borrador, parece que sí y eso nos tiene felices, pero quisiera saber bien si realmente nos va a servir para hacer la legalización".

Noticias relacionadas

Preguntada si se imagina su vida aquí en Castellón responde sin dudarlo: "Sí, Castellón es una ciudad muy buena, todo está muy cerca, hay mucho comercio, hay muchas oportunidades de trabajo y es lo que me gusta mucho de aquí. Tienes cerca la playa y un montón de cosas", manifiesta.