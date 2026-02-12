Dayana, colombiana: "Me imagino mi vida en Castellón: es una ciudad con muchas oportunidades"
Dayana, una joven colombiana residente en Castellón, acudió a una charla informativa en la Cámara de Comercio sobre el proceso de regularización extraordinaria
Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
Dayana es una joven de Colombia que reside en Castellón. Este martes asistió a la charla informativa organizada por Villa Colombia en la Cámara de Comercio para informar sobre el proceso de regularización extraordinaria pues considera que podría beneficiar especialmente a su hijo, menor de edad.
"Mi nombre es Dayana, llevo un año y medio más o menos aquí en España. Vinimos con mi familia desde Colombia, desde Medellín", señala. En estos momentos se encuentra estudiando segundo año de Asistencia a la Dirección. En ese sentido, explica que "solicité una residencia por estudios. He estado regular, me hicieron la prórroga. En este momento estoy legal aquí en España", manifiesta.
La cuestión que le preocupa es su hijo, que tiene 10 años y está también estudiando. En ese sentido, le gustaría saber cómo tratar de adherirse a la ley con su hijo. "Según lo que leímos en el borrador, parece que sí y eso nos tiene felices, pero quisiera saber bien si realmente nos va a servir para hacer la legalización".
Preguntada si se imagina su vida aquí en Castellón responde sin dudarlo: "Sí, Castellón es una ciudad muy buena, todo está muy cerca, hay mucho comercio, hay muchas oportunidades de trabajo y es lo que me gusta mucho de aquí. Tienes cerca la playa y un montón de cosas", manifiesta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Inditex cierra una de sus tiendas del centro comercial Salera de Castellón
- Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
- El centro comercial Salera de Castellón confirma el regreso de una gran marca de moda
- Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero
- Aemet anuncia un cambio radical en el tiempo de Castellón
- Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas
- Alegría en un pueblo de Castellón: la Lotería Nacional deja un gran premio vendido en un estanco
- Emergencias establece la alerta por nevadas en Els Ports