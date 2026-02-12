En Directo
Directo: Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón
Emergencias advierte de un empeoramiento generalizado con rachas que podrían superar los 120 km/h.
La provincia de Castellón afronta desde hoy un nuevo episodio de viento marcado por el predominio del poniente. Durante la jornada de hoy, el aviso amarillo afecta a buena parte del territorio, con rachas que ya pueden ser localmente fuertes, especialmente en zonas del interior y puntos expuestos.
De cara a mañana viernes, la situación se generaliza y el viento ganará intensidad, manteniéndose los avisos en amplias áreas de la provincia ante la previsión de rachas muy fuertes.
Será el sábado cuando el temporal alcance su punto álgido. La Aemet ha activado el aviso naranja en el interior norte de Castellón, donde las rachas podrían superar los 120 km/h, mientras que el resto de la provincia continuará en aviso amarillo en una jornada que se prevé especialmente complicada por la intensidad del viento.
Almassora activa el Cecopal y cierra parques e instalaciones por la alerta naranja de AEMET
El Ayuntamiento de Almassora ha activado el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) ante la alerta naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora este próximo sábado.
En la reunión se han acordado diversas medidas de carácter preventivo para minimizar posibles riesgos. Por eso, permanecerán cerrados el parque Botànic Calduch y el parque de Educación Vial, así como las instalaciones deportivas municipales al aire libre, que son los campos de fútbol José Manuel Pesudo y Boqueres, el Centro Municipal de la Raqueta, el embarcadero, la pista de ciclismo y la pista de patinaje. También se ha decretado el cierre del cementerio municipal.
Además, se ha aplazado el torneo de pádel previsto para este sábado en el Centro Municipal de la Raqueta como medida de precaución.A esto se une la orden de anular el riego de los árboles situados en la vía pública para reducir el riesgo de caída ante fuertes rachas de viento.
AEMET alerta de rachas de hasta 120 km/h el sábado y activa avisos por fuerte viento
El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un aviso especial por el episodio de viento que afecta a la Comunitat Valenciana y que se intensificará durante el fin de semana.
El sábado será la jornada más complicada, con rachas que podrían superar los 100 km/h y alcanzar puntualmente los 120 km/h. Se recomienda extremar la precaución y seguir las actualizaciones de Aemet y del 112.
El viento rompe una mano a la gran estatua de bronce obra de Ripollés que hay en València
La icónica escultura del artista castellonense Juan García Ripollés situada en la rotonda final del paseo de la Alameda de Valencia ha sufrido también las inclemencias del tiempo. Una fuerte ráfaga de viento le ha derribado una de las manos pese a tratarse de una pieza de bronce cuyo peso total supera las 14 toneladas.
¿Cómo funcionan las alertas meteorológicas en otros países?
Los fenómenos meteorológicos extremos cada vez más comunes en todos los rincones del mundo como consecuencia del calentamiento global han obligado a los gobiernos a implementar sistemas de alerta para sus ciudadanos con el objetivo de avisarles de posibles riesgos y minimizar el impacto de lluvias torrenciales o vientos huracanados.
Iván Fernández
Aemet endurece sus previsiones para Castellón y activa la alerta naranja
La provincia de Castellón vive una semana marcada por la inestabilidad climatológica. Las altas temperaturas se alternan con las fuertes rachas como ha demostrado este miércoles. Durante esta jornada, las ráfagas de viento superaron con holgura los 100 km/h en muchas localidades provinciales.
