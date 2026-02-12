Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo: Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón

Emergencias advierte de un empeoramiento generalizado con rachas que podrían superar los 120 km/h.

Vídeo: Incidencias causadas por el fuerte viento en Nules

Vídeo: Incidencias causadas por el fuerte viento en Nules

Mònica Mira

Fede Navarro

Iván Fernández

Aitor Tezanos

Castellón

La provincia de Castellón afronta desde hoy un nuevo episodio de viento marcado por el predominio del poniente. Durante la jornada de hoy, el aviso amarillo afecta a buena parte del territorio, con rachas que ya pueden ser localmente fuertes, especialmente en zonas del interior y puntos expuestos.

De cara a mañana viernes, la situación se generaliza y el viento ganará intensidad, manteniéndose los avisos en amplias áreas de la provincia ante la previsión de rachas muy fuertes.

Será el sábado cuando el temporal alcance su punto álgido. La Aemet ha activado el aviso naranja en el interior norte de Castellón, donde las rachas podrían superar los 120 km/h, mientras que el resto de la provincia continuará en aviso amarillo en una jornada que se prevé especialmente complicada por la intensidad del viento.

