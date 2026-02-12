Directo: Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón

La provincia de Castellón afronta desde hoy un nuevo episodio de viento marcado por el predominio del poniente. Durante la jornada de hoy, el aviso amarillo afecta a buena parte del territorio, con rachas que ya pueden ser localmente fuertes, especialmente en zonas del interior y puntos expuestos.

De cara a mañana viernes, la situación se generaliza y el viento ganará intensidad, manteniéndose los avisos en amplias áreas de la provincia ante la previsión de rachas muy fuertes.

Noticias relacionadas

Será el sábado cuando el temporal alcance su punto álgido. La Aemet ha activado el aviso naranja en el interior norte de Castellón, donde las rachas podrían superar los 120 km/h, mientras que el resto de la provincia continuará en aviso amarillo en una jornada que se prevé especialmente complicada por la intensidad del viento.

Almassora activa el Cecopal y cierra parques e instalaciones por la alerta naranja de AEMET El Ayuntamiento de Almassora ha activado el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) ante la alerta naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora este próximo sábado. En la reunión se han acordado diversas medidas de carácter preventivo para minimizar posibles riesgos. Por eso, permanecerán cerrados el parque Botànic Calduch y el parque de Educación Vial, así como las instalaciones deportivas municipales al aire libre, que son los campos de fútbol José Manuel Pesudo y Boqueres, el Centro Municipal de la Raqueta, el embarcadero, la pista de ciclismo y la pista de patinaje. También se ha decretado el cierre del cementerio municipal. Además, se ha aplazado el torneo de pádel previsto para este sábado en el Centro Municipal de la Raqueta como medida de precaución.A esto se une la orden de anular el riego de los árboles situados en la vía pública para reducir el riesgo de caída ante fuertes rachas de viento.

AEMET alerta de rachas de hasta 120 km/h el sábado y activa avisos por fuerte viento El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un aviso especial por el episodio de viento que afecta a la Comunitat Valenciana y que se intensificará durante el fin de semana. El sábado será la jornada más complicada, con rachas que podrían superar los 100 km/h y alcanzar puntualmente los 120 km/h. Se recomienda extremar la precaución y seguir las actualizaciones de Aemet y del 112.

La estatua de Ripollés con el brazo partido. / Miguel Ángel Montesinos El viento rompe una mano a la gran estatua de bronce obra de Ripollés que hay en València La icónica escultura del artista castellonense Juan García Ripollés situada en la rotonda final del paseo de la Alameda de Valencia ha sufrido también las inclemencias del tiempo. Una fuerte ráfaga de viento le ha derribado una de las manos pese a tratarse de una pieza de bronce cuyo peso total supera las 14 toneladas. Conoce todos los detalles pinchando aquí.

Imagen capturada por el satélite GOES-19 a los huracanes Imelda y Humberto azotando la costa este de Estados Unidos, en septiembre de 2025, capturada por Imagen la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) / NOAA / EFE ¿Cómo funcionan las alertas meteorológicas en otros países? Los fenómenos meteorológicos extremos cada vez más comunes en todos los rincones del mundo como consecuencia del calentamiento global han obligado a los gobiernos a implementar sistemas de alerta para sus ciudadanos con el objetivo de avisarles de posibles riesgos y minimizar el impacto de lluvias torrenciales o vientos huracanados. Conoce todos los detalles pinchando aquí.