¿Cómo ver el eclipse del 12 de agosto desde Castellón sin problemas?

Castellón será un escenario privilegiado para disfrutar del histórico eclipse solar que se vivirá el 12 de agosto, dentro de seis meses. Un momento que, sin embargo, requiere una preparación previa, ya que resulta necesario aplicar una serie de precauciones para evitar posibles daños "irreversibles".

La norma más básica consiste en que no se podrá ver el eclipse directamente sin contar con unas gafas de protección. "Es muy muy importante que sean homologadas, con la norma ISO 12312-2", advierte Elisa Llorens, gerente de la óptica San Blas de Castelló.

Estas gafas, como detalla, "tienen un filtro solar con densidad neutra, que atenúa las longitudes de onda". De hecho, Elisa alerta de que "esta característica no la tiene cualquier gafa de sol, por lo que cumplir con ese requisito es muy importante".

Gafas homologadas para ver el eclipse. / TONI LOSAS

Graves consecuencias

¿Y qué puede ocurrir si se disfruta del eclipse sin esta protección o con unas gafas normales? "Te puede dañar la retina, puedes tener daños irreversibles y, sobre todo, puedes sufrir una pérdida visual total o parcial", sentencia la gerente de la óptica sobre los posibles graves efectos, a la vez que invita a proveerse de las gafas que ya disponen establecimientos como el suyo. También cabe tener en cuenta que no se debe prolongar la exposición durante un periodo demasiado prolongado de tiempo.

"En Castellón tenemos un lugar privilegiado" de cara al fenómeno del 12 de agosto, concluye Elisa. Aun así otra de las cuestiones a tener en cuenta para prevenir disgustos es el punto de observación. Aunque la provincia, por si misma, se sitúa entre los lugares que mejor permitirán visualizar el eclipse, expertos instan a tener en cuenta la perspectiva, situándose lugares como el parque natural del Desert de les Palmes entre los puntos privilegiados. La duración del momento álgido será de apenas minuto y medio, mientras que el conjunto del fenómeno se extenderá entre las 19.30 y las 20.30 horas aproximadamente.