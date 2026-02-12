Educación abre expediente disciplinario al profesor denunciado por intimidación en Castellón

La Conselleria de Educación ha abierto un expediente disciplinario al profesor del ciclo de Automoción del IES Politècnic denunciado por alumnado y docentes por "conductas reiteradas de trato inadecuado, intimidatorio y contrario a un clima educativo respetuoso, así como irregularidades en la práctica docente y en los procesos de evaluación, además de graves deficiencias en la planificación y evaluación de las clases por parte de un docente”, entre otras.

Fuentes de la administración autonómica explica que "desde la Inspección educativa y los servicios territoriales de la Conselleria en Castellón se está actuando con todas las medidas legales y disciplinarias necesarias para poder resolver el problema lo antes posible".

Educación toma medidas después de la denuncia por parte de 35 alumnos del centro, además de compañeros del claustro, que han presentado reclamaciones formales a la jefatura del departamento y a la dirección del instituto, por el trato inadecuado e intimidatorio de parte de uno de los docente del centro, hecha pública por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Un caso que, como adelantó Mediterráneo, es un capítulo en el largo historial de quejas sobre este profesor en dos de sus destinos anteriores, el IES Botànic Cavanilles de la Vall d'Uixó y otro centro de Valencia, donde repitió estas "graves irregularidades".

El alumnado, "indefenso"

Desde CSIF urgían a "tomar medidas ya". Fuentes del IES Politècnic explican que "sus alumnos están pedagógica y personalmente indefensos".

Sin ir más lejos, el pasado jueves, mientras se destapavan los incidentes de acusaciones, vejaciones y trato intimidatorio contra el docente de la asignatura de Sistemas Eléctricos y de Seguridad y Confortabilidad, se elevó a dirección una nueva queja. Otro alumno oficializó su queja en los mismos términos, y la familia está a la espera de una reunión con el tutor y la dirección del centro.

De hecho, la Inspección educativa ya se ha personado hasta el dos ocasiones en las últimas semanas para investigar el caso, que ya ha pasado por la Dirección Territorial. Entre las acusaciones, están la de ña "vulneración de los principios básicos de respeto, profesionalidad y pedagogía".

Urgen actuaciones concretas

Según CSIF, las reclamaciones de profesorado y alumnado se han ido incrementando de forma progresiva a lo largo del presente curso académico, hasta derivar en la activación de procedimientos internos, la intervención de dos órganos instructores y una supervisión solicitada por la Inspección Educativa.

Sin embargo, hasta el momento “no se han percibido cambios efectivos que garanticen una mejora real del clima educativo ni una corrección clara de las prácticas docentes denunciadas”, señalan las fuentes sindicales.

El sindicato educativo también advierte de que la existencia de procedimientos de inspección y supervisión “no puede quedarse en un mero trámite administrativo, sino que debe traducirse en medidas concretas y eficaces que restauren la confianza del alumnado y del conjunto de la comunidad educativa”. "La Administración debe actuar con celeridad y transparencia, porque estas situaciones no pueden repetirse", señalan.