Expertos alertan en Castellón: la regularización supondrá un reto para la administración pública

El proceso de la regularización extraordinaria de inmigrantes fue el eje de una charla que tuvo lugar el martes en la Cámara de Comercio de Castellón, donde expertos y representantes asociativos analizaron el alcance de un proceso que se prevé masivo y que supondrá un importante reto administrativo y social.

Así, el presidente de la sección de extranjería del colegio de abogados de Castellón, David Barrachina, advirtió que el proceso supondrá "un reto para la sociedad y la ciudadanía y también para la administración pública". El letrado advirtió del colapso actual de las oficinas de extranjería, muchas de las cuales todavía no han resuelto expedientes vinculados al real decreto 11/55. Según detalló, estos departamentos “adolecen de recursos técnicos y humanos” para afrontar la avalancha de solicitudes que se espera con el nuevo decreto, que podrían situarse entre 500.000 y 800.000 expedientes en toda España. "Deberemos valorar y poner medios para que se puedan resolver de forma eficiente", observó Barrachina.

Barrachina valoró que la reforma del real decreto va a suponer la integración social y laboral de miles de migrantes muchos de los cuales están en situación de economía sumergida y que están desprotegidos y de este modo van a ver garantizados sus derechos y deberes y va a suponer para ellos una integración en la sociedad.

Un nuevo decreto en fase de borrador

El proceso se articula a través de un nuevo decreto ley, que todavía se encuentra en fase de borrador. El pasado 6 de febrero finalizó el trámite de audiencia pública y ahora deberán valorarse las alegaciones presentadas. En caso de tener suficiente calado, el texto será informado por el Consejo de Estado antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros. La norma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), previsiblemente en primavera del 2026.

Recomendación: recopilar pruebas desde ya

Desde la organización se insistió en que el plazo será limitado y concentrado en unos meses concretos, por lo que quienes no presenten la documentación dentro del periodo establecido quedarían fuera del proceso. Inicialmente, la previsión es que la norma pueda entrar en vigor en abril y, según recoge el borrador, hasta el 30 de junio de 2026 podrán presentarse las solicitudes de quienes cumplan los requisitos.

Uno de los mensajes más reiterados fue la necesidad de no dejar los trámites para última hora. El presidente de VillaColombia, Jhon Castro, instó a los potenciales beneficiarios a empezar a reunir documentación cuanto antes. "Vayan recopilando desde ya", explicó Castro.

Entre los documentos clave figura el certificado de empadronamiento histórico. Castro advirtió que se viene una avalancha y si todos los interesados acuden al Ayuntamiento de Castelló a solicitarlo podría producirse un colapso, por lo que recordó que existen tenencias de alcaldía en cada distrito donde también puede realizarse este trámite.

También podría poner a prueba el servicio de los consulados. En el caso del certificado de antecedentes penales, el borrador contempla que los ciudadanos extranjeros deberán acreditar que se ha solicitado el certificado de antecedentes penales en el país extranjero pero, si transcurrido un mes sin haberlo recibido, el Gobierno podrá hacer las gestiones para verificar y, si en un mes no recibe respuesta, el interfecto podrá presentar declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales.

Asimismo, explicó que se mantienen conversaciones con el Consulado de Colombia para organizar una tarde consular en Castelló y facilitar gestiones. En el caso de Venezuela, recordó que, debido a la situación excepcional del país, la oficina de extranjería admite el pasaporte vencido. También avanzó que muchos consulados podrían verse desbordados.

Llamamiento a la integración

En el acto se hizo un agradecimiento a las oportunidades que este país ha dado a los inmigrantes y por este proceso en el que se da la oportunidad de regularización, pero al tiempo se apeló a honrar a la nación que ha permitido un nuevo comienzo.

El presidente de VillaColombia, Jhon Castro, explicó que se sienten respaldados por el Ayuntamiento de Castelló. "Estoy contento porque yo conozco gente aquí que lleva seis años, cinco años, cuatro años, tres años sin papeles. Este país, esta ciudad, nos da la oportunidad de hacer nuestra vida aquí. Vamos a comportarnos bien. Yo llevo 25 años aquí. Agradezco a España como mi segunda patria. Amo y quiero a Castellón de la Plana. Yo considero Castellón mi ciudad como quiero que ustedes lo consideren", apeló.

Requisitos y supuestos de acceso

Barrachina explicó que el borrador contempla dos supuestos principales:

Disposición transitoria quinta , dirigida a personas extranjeras que antes del 31 de diciembre de 2025 hubieran presentado una solicitud de protección internacional.

, dirigida a personas extranjeras que antes del 31 de diciembre de 2025 hubieran presentado una solicitud de protección internacional. Disposición sexta, para quienes no hayan solicitado asilo.

El proceso estará dirigido a personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025, durante un periodo mínimo de cinco meses. Esta circunstancia podrá acreditarse mediante cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.

En el caso de solicitantes de protección internacional, bastará con acreditar que la solicitud se presentó antes de esa fecha.

Otros requisitos incluyen:

No contar con antecedentes penales .

. No suponer una amenaza para el orden público.

No tener prohibida la entrada en España ni en el espacio Schengen.

Quienes cumplan las condiciones podrán acceder a una autorización de residencia inicial de un año. Posteriormente, deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.

El proceso permitirá también la regularización simultánea de hijos e hijas menores que se encuentren en España, con un permiso de cinco años.

Menores y documentación internacional

En el caso de menores en situación administrativa irregular, se requerirán documentos como:

Certificado de nacimiento

Documento de escolarización

Autorización paterna o materna si no existe patria potestad o custodia total

Los documentos expedidos fuera del territorio Schengen deberán estar apostillados.

Además, las asociaciones podrán expedir documentos para acreditar la participación en actividades de voluntariado.