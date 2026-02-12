El Gobierno destina 900 millones de euros en un plan de 150 inversiones de carreteras: este es el dinero que corresponde a Castellón

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Carreteras, ha hecho repaso del estado de las obras incluidas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), lo que supone la aportación económica de fondos europeos. Una actuación que implica una inversión de 905 millones de euros, repartidos en 37 provincias y la ciudad autónoma de Ceuta, y que se centra en la "transformación sostenible de las carreteras estatales".

Según detalla el departamento comandado por Óscar Puente, los trabajos "se dirigen a mejorar la seguridad y el confort de los usuarios, avanzar en sostenibilidad y eficiencia energética, impulsar la innovación a través de la digitalización y apostar por la intermodalidad de las infraestructuras".

Actuaciones en la Comunitat Valenciana

A la hora de desgranar el reparto de las inversiones, se observa cómo en la Comunitat Valenciana se han incluido 12 trabajos, de los que dos corresponden a Castellón. Uno de ellos ya está finalizado y está compartido con la provincia de Valencia. Es una adecuación de túneles, entre los que se incluyen los del barrio de Lourdes y el puerto de Castellón, en la autovía CS-22. La inversión, compartida con otras dos actuaciones de túneles en la carretera N-330, en Valencia, fue de 1,86 millones de euros, y ya está totalmente finalizada.

La otra obra es la más cuantiosa de las que se realizan en el territorio autonómico y todavía se encuentra en fase de ejecución. Se trata de la mejora de las travesías de Vinaròs al paso por la antigua carretera nacional 340. La actuación consiste en la incorporación de luminarias en este tramo, además de la adecuación al paso de bicicletas y peatones y el reasfaltado de toda la vía.

Inversión en Vinaròs y estado de ejecución

La obra tiene un coste (sin IVA) de 5,58 millones de euros, y todavía queda tiempo para su finalización. El grado de ejecución es del 37,9%.