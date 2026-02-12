Más medios y mejores turnos: los agentes de la Guardia Civil de Tráfico reclaman cambios en Castellón

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón reclaman cambios en sus turnos para mejorar la conciliación laboral y la planificación de los servicios, así como conseguir que el destino sea más atractivo para los efectivos de la Benemérita. Además, piden contar con más personal y más medios para mejorar la vigilancia vial y la seguridad de los usuarios.

La voz a estas exigencias la ha dado la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) que ha explicado que, desde la agrupación de Tráfico de Castellón, se ha reclamado la puesta en marcha del turno consistente en 6 servicios seguidos y cuatro días libres. Esta petición se ha rechazado por lo que, desde la organización, "pediremos explicaciones" antes de que se vuelva a solicitar este modelo de trabajo que "no entraría en vigor hasta junio o julio".

Este desarrollo de los turnos, según AEGC, "debe ser implantado el mismo en todos los sectores. Sin embargo, no se cumple ahora mismo tal extremo debido a la falta de personal". La entrada de este servicio supondría "una mejor conciliación familiar y una mejor planificación de los servicios".

Además, sería un llamamiento para atraer a más compañeros a esta agrupación. Ahora mismo, no se cubren recursos como atestados o motoristas", explica el delegado de Tráfico de AEGC, Fernando García Poves.

Seguridad vial

Esta cambio también sería un beneficio para "la seguridad vial ya que se podría dar un mejor servicio con mayor presencia en la carretera, más cuando en la actualidad no se cuenta con el número necesario de efectivos".

García Poves asegura que Tráfico "sufre una merma importante de efectivos, que perjudica en la vigilancia de las vías y a la seguridad de todos los usuarios que ven que cada vez hay menos patrullas vigilando y que aumentan los tiempos de reacción ante una avería o un siniestro vial".

Además, añade que "este servicio a turnos acabaría también con los casos de abusos en algunos cuadrantes que son realizados por jefes de destacamentos donde se ven claros agravios comparativos entre los componentes, cosa que a día de hoy todavía existe. Para solucionar esta situación, desde AEGC también solicitan "buenos y mayores medios para ampliar la seguridad vial y asegurar un mejor servicio a los ciudadanos".

Mejora notable

Desde la asociación, comentan que "no es un capricho, nos basamos en la experiencia que ya están aportando desde hace algún tiempo algunas unidades que tienen la suerte de trabajar ya a turnos, lo que ha supuesto una mejora notable". Aparte, consideran que "el sistema de turnos tiene que ser implantado de forma que todos los sectores tengan similares características para que no suponga un agravio entre componentes de distintos sectores.

En este sentido, por ejemplo, en el sector de Madrid los cabos y cabos de Primera no entran en los turnos, con el fin de poder estar disponible ante posibles incidencias, así como ejercer una de sus funciones importantes como es el impulso de los servicios".

También se está dando otros casos en los que se ha procedido, por parte de algún sector al estudio de la viabilidad del servicio a turnos, llegando a realizarse un informe positivo elevado a la agrupación de Tráfico y de ahí al Estado Mayor quien en último término ha decidido no aprobar la solicitud. AEGC asegura que "esto ha supuesto un trato discriminatorio e injusto ya que implica una pérdida en todos los sentidos para sus miembros".

Falta de agentes

En la actualidad, la agrupación de Tráfico cuenta con menos de 9.000 efectivos, en el ámbito nacional, pero AEGC considera que para que se pudiera realizar una vigilancia de las carreteras efectiva y constante, con un número de patrullas suficiente para tener cubiertas todas las horas, debería de tener 11.000 agentes.